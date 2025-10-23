El duro juicio de Jara por las absoluciones en el caso SQM: “Me dio vergüenza… pareciera una burla”
La abanderada presidencial del oficialismo precisó que “no puedo cuestionar el fallo, sólo puedo decir que el impacto en la confianza ciudadana es muy negativo”.
Como una burla a la ciudadanía calificó la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, la decisión del Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago que informó la absolución de los ocho acusados en el llamado caso SQM de supuesto financiamiento irregular de la política luego de 11 años desde que se inició el proceso.
En entrevista con radio Futuro ,Jara señaló que “lo de SQM, la verdad me dio un poco de vergüenza con la ciudadanía. Encuentro que un caso tan escandaloso, que además abrió una relación muy inmoral entre la política y el mundo empresarial o interés económico, más bien dicho”.
"Que termine en nada y después de tanto tiempo, pareciera una burla. Me imagino que los tribunales tendrán sus razones, yo en eso no puedo cuestionar el fallo, sólo puedo decir que el impacto en la confianza ciudadana es muy negativo”, agregó la presidenciable de Unidad por Chile.
Cabe señalar que en dicha causa el Ministerio Público no logró acreditar los delitos de cohecho, soborno y delitos tributarios en contra del exsenador de la UDI, Pablo Longueira; el candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami; y el exgerente general de SQM, Patricio Contesse, entre otros acusados.
