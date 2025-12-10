Los presidenciables chocan posturas sobre gobernabilidad y convivencia social

Candidatos coinciden en fusionar ministerios y Jara asegura que si tuviera que optar lo haría porque el proyecto Paranal “avanzara”.

En el último debate en que los candidatos presidenciales se verán las caras antes del próximo domingo, el de Anatel, la oficialista Jeannette Jara (PC) y el opositor José Antonio Kast (PR) replicaron el mismo tono del enfrentamiento anterior organizado por Archi, especialmente duro y golpeado. Entre otras materias, pudieron expresar sus respectivas miradas en cuanto a gobernabilidad y convivencia social, cohesión e identidad.

Este primer bloque fue sólo una muestra de lo que sería la tónica de todo el debate, con ataques cada vez más fuertes entre los candidatos, críticas de Kast al Gobierno, interrupciones mutuas y escasas propuestas. Lo que sí, Kast evitó el término “depende” al momento de responder, uno de los elementos tan usado en el debate anterior y criticado en su propio sector.

Consultados por el concepto de gobernabilidad y de la importancia de llegar a acuerdos, a Kast se le recordó que calificó la segunda administración de Sebastián Piñera como el peor gobierno de los últimos 30 años y se le preguntó si se pueden construir acuerdos con Chile Vamos, y por extensión con todos los sectores que sea necesario, después de esos dichos.

El candidato argumentó que sus palabras hay que analizarlas en el contexto histórico en que se dieron, pues en esa época su partido apoyó un programa de exmandatario que luego cambió producto de presiones de la izquierda, al punto que se llegó a los procesos constitucionales. Y que en el primero tanto republicanos como Chile Vamos rechazaron, por lo que “si bien uno puede tener diferencias (…), terminamos trabajando juntos para derrotar a la izquierda que quería reformar todo el país”.

Por su parte, Jara señaló que dar gobernabilidad también implica “reconocer los méritos de los que piensan distinto de uno” y que este es un tema central de los años que vienen, de ahí la importancia de escuchar a los demás, enfatizó. A lo que Kast retrucó que “uno reconoce méritos, cuando los hay y aquí no hay ninguno”.

Y la candidata oficialista aprovechó este bloque para sacar a colación el logro que significó la reforma de pensiones gracias a los acuerdos; y desafió a Kast para que apoye el levantamiento del secreto bancario.

Además, la candidata oficialista reiteró que si llega a La Moneda renunciará al Partido Comunista (PC). En este sentido, argumentó que “la política es un ejercicio que necesita mucha convicción, pero también capacidad de dialogo con otros sectores y con su propio partido. Si pensamos que gobernar es algo fácil, sin gestión política, estamos equivocados”, argumentó. A lo que Kast señaló que el que ella diga que renunciará al PC “no significa cambios respecto de lo que se ha hecho hasta ahora”, pero también aseguró que dejará su militancia si llega a La Moneda.

Respecto de la reforma al sistema político que está en el Congreso, ambos se mostraron abiertos a apoyarla. Según Kast “cualquier cosa que ayude a los chilenos, los republicanos la van a apoyar”, mientras que Jara señaló que “el sistema político tiene que tener un mejor nivel”.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Convivencia social, cohesión e identidad

En materia de identidad, Kast señaló que el “concepto de gobierno feminista que acuñó este Gobierno se cayó a pedazos” y se defendió acusando a la izquierda de promover un prejuicio contra su sector en materia de identidad de género.

Por su parte, Jara señaló que en materia de diversidad sexual “espero que el sistema político y jurídico la proteja”.

Consultados sobre el proyecto energético Paranal (planta de hidrógeno verde), Jara asegura que de tener que optar está por “avanzar”, mientras que Kast optaría por proteger el cielo de la zona.

Respecto al proyecto de Sala Cuna, Kast dice que apoyaría un buen proyecto que él mismo impulsaría en los primeros 90 días de su eventual gobierno; la candidata, en cambio, asegura que está porque se apruebe.

En materia de crecimiento económico, Kast dice que lo primero es recuperar la seguridad, alcanzar el ajuste fiscal y una reforma tributaria que baje la carga impositiva a las empresas del 27% al 23%, para generar empleo. Para lo que llama a un gran acuerdo nacional, en el contexto de un gobierno de emergencia. Dijo que está convencido que ningún parlamentario podría estar en contra.

Jara dice que lo hará a través de la implementación de la Ley Marco Sectorial (permisología) y con incentivos tributarios para fomentar cosas como la investigación.

Además, Kast plantea disminuir los ministerios a través de biministros o triministros y Jara dice que los biministros no solucionan los problemas, porque el problema del Estado es que debe modernizarse y, en ese sentido, fusionar ministros. También planteó que “revisar, para mejorar Codelco me parece algo muy importante” y que los sueldos de Codelco tienen que ser competitivos.

Kast propone un directorio general para todas las empresas públicas con el fin de optimizar los recursos.

Sobre la propuesta “Chao Préstamo”, el candidato republicano explicó que lo que busca es que “el Estado transparente la deuda” y quiere plantear al Congreso que no se le debe meter la mano al bolsillo a los chilenos.

Sobre el pago de contribuciones, Kast aclaró que quienes tienen “grandes casas” tendrán que seguir pagando el impuesto territorial, su eliminación no es para todos.