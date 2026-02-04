Grau y Quiroz inician coordinación de traspaso evitando profundizar diferencias por déficit fiscal

El encuentro bilateral entre el ministro de Hacienda y su sucesor se extendió por más de dos horas e incluyó una conversación privada entre ambos.

Faltando 15 minutos para las tres de la tarde llegaron hasta las oficinas del Ministerio de Hacienda el futuro jefe de las finanzas públicas, Jorge Quiroz, junto a su equipo de asesores para sostener la primera reunión de coordinación con el actual titular de la cartera, Nicolás Grau, para el traspaso de funciones.

El encuentro se extendió por más de dos horas y al término de la cita evitaron contestar preguntas y profundizar diferencias respecto al déficit fiscal.

Fue en dos vehículos que llegaron hasta Teatinos 120 las futuras autoridades: en el primero llegó Quiroz, junto al que será su jefe de asesores, Tomás Bunster. En el segundo auto llegaron el futuro director de Presupuestos, José Pablo Gómez; la futura coordinadora jurídica, Josefina Soto; y quien asumirá como subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez.

Ya en el piso 12, donde se encuentran las oficinas del ministro de Hacienda, fueron recibidos por Grau, junto a la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, y la directora de Presupuestos, Javiera Martínez.

En primer término hubo una conversación en un salón con los dos equipos, donde se entregó a los representantes de la administración entrante unas carpetas con información general de la marcha del ministerio y los organismos dependientes. A continuación, se dio paso a una conversación más privada entre Grau y Quiroz.

Al término del encuentro, ambos entregaron una declaración de lo conversado, pero sin entrar en detalles, centeados en destacar el inicio del proceso de traspaso enmarcado en una tradición democrática.

“Hemos tenido con el futuro ministro de Hacienda y su equipo una muy buena reunión de traspaso institucional, en proceso definidos por los Presidentes que da cuenta de lo importante de dar continuidad al Estado”, dijo Grau.

Destacó que “lo que nos ha pedido el Presidente Boric es que sea un traspaso impecable, serio, transparente y poniendo siempre por delante el país”.

Grau detalló que “le he transmitido a Jorge y su equipo toda la disponibilidad del Ministerio de Hacienda para entregar los antecedentes técnicos, la información fiscal y responder todas las consultas” que tenga, y aseguró que “para que las nuevas autoridades puedan partir con equipos de trabajo del 11 de marzo los equipos que tengan que salir con nosotros lo hagan con antelación”.

En tanto, Quiroz se limitó a leer una declaración que tenía escrita evitando contestar preguntas. Partió señalando que “hoy sostuvimos la primera reunión, en preparación para la puesta en marcha del nuevo Gobierno que asume el próximo 11 de marzo”.

Explicó que “es la primera de una serie y se enmarca en lo mejor de nuestras tradiciones republicanas, que en nuestro caso busca facilitar la transición resguardando la continuidad del Estado”.

Afirmó que “la reunión se ha centrado en tener antecedentes que son esenciales para tener un traspaso ordenado. Hemos acordado seguir trabajando en todo febrero para llegar sin tropiezos al 11 de marzo y asegurar que el país mantenga su completa normalidad en su funcionamiento fiscal y económico”.

La reunión, según algunos asistentes fue muy cordial, pero a la vez seria, donde Quiroz y su equipo pidió información adicional sobre la marcha del ministerio y la situación fiscal, que será entregada en los próximos días. Además, se desarrollarán conversaciones entre los directores de Presupuestos y asesores de ambos equipos para seguir coordinado el traspaso de funciones.