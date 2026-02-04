Grau y Quiroz inician coordinación de traspaso evitando profundizar diferencias por déficit fiscal
El encuentro bilateral entre el ministro de Hacienda y su sucesor se extendió por más de dos horas e incluyó una conversación privada entre ambos.
Noticias destacadas
Faltando 15 minutos para las tres de la tarde llegaron hasta las oficinas del Ministerio de Hacienda el futuro jefe de las finanzas públicas, Jorge Quiroz, junto a su equipo de asesores para sostener la primera reunión de coordinación con el actual titular de la cartera, Nicolás Grau, para el traspaso de funciones.
El encuentro se extendió por más de dos horas y al término de la cita evitaron contestar preguntas y profundizar diferencias respecto al déficit fiscal.
Fue en dos vehículos que llegaron hasta Teatinos 120 las futuras autoridades: en el primero llegó Quiroz, junto al que será su jefe de asesores, Tomás Bunster. En el segundo auto llegaron el futuro director de Presupuestos, José Pablo Gómez; la futura coordinadora jurídica, Josefina Soto; y quien asumirá como subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez.
Ya en el piso 12, donde se encuentran las oficinas del ministro de Hacienda, fueron recibidos por Grau, junto a la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, y la directora de Presupuestos, Javiera Martínez.
En primer término hubo una conversación en un salón con los dos equipos, donde se entregó a los representantes de la administración entrante unas carpetas con información general de la marcha del ministerio y los organismos dependientes. A continuación, se dio paso a una conversación más privada entre Grau y Quiroz.
Al término del encuentro, ambos entregaron una declaración de lo conversado, pero sin entrar en detalles, centeados en destacar el inicio del proceso de traspaso enmarcado en una tradición democrática.
“Hemos tenido con el futuro ministro de Hacienda y su equipo una muy buena reunión de traspaso institucional, en proceso definidos por los Presidentes que da cuenta de lo importante de dar continuidad al Estado”, dijo Grau.
Destacó que “lo que nos ha pedido el Presidente Boric es que sea un traspaso impecable, serio, transparente y poniendo siempre por delante el país”.
Grau detalló que “le he transmitido a Jorge y su equipo toda la disponibilidad del Ministerio de Hacienda para entregar los antecedentes técnicos, la información fiscal y responder todas las consultas” que tenga, y aseguró que “para que las nuevas autoridades puedan partir con equipos de trabajo del 11 de marzo los equipos que tengan que salir con nosotros lo hagan con antelación”.
En tanto, Quiroz se limitó a leer una declaración que tenía escrita evitando contestar preguntas. Partió señalando que “hoy sostuvimos la primera reunión, en preparación para la puesta en marcha del nuevo Gobierno que asume el próximo 11 de marzo”.
Explicó que “es la primera de una serie y se enmarca en lo mejor de nuestras tradiciones republicanas, que en nuestro caso busca facilitar la transición resguardando la continuidad del Estado”.
Afirmó que “la reunión se ha centrado en tener antecedentes que son esenciales para tener un traspaso ordenado. Hemos acordado seguir trabajando en todo febrero para llegar sin tropiezos al 11 de marzo y asegurar que el país mantenga su completa normalidad en su funcionamiento fiscal y económico”.
La reunión, según algunos asistentes fue muy cordial, pero a la vez seria, donde Quiroz y su equipo pidió información adicional sobre la marcha del ministerio y la situación fiscal, que será entregada en los próximos días. Además, se desarrollarán conversaciones entre los directores de Presupuestos y asesores de ambos equipos para seguir coordinado el traspaso de funciones.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Constructora Minck de Temuco activa inversiones por US$ 150 millones y alista ingreso a la RM con dos proyectos en Lo Barnechea
La firma está ejecutando actualmente una cartera de US$ 84 millones en La Araucanía que incluye un edificio de oficinas, dos desarrollos habitacionales, un centro comercial y el que asegura es el strip center “más grande del sur de Chile”, con 10 mil m2.
Nueva rebaja horaria de la jornada laboral y proteger los datos personales pondrán presión a las empresas este año
Las nuevas autoridades del sector debutarán en un escenario que estará marcado por la reducción de la jornada a 42 horas. Al interior del mundo laboral también se esperan cambios en materia de Ley de Inclusión.
Primer hito de la reforma de notarios: desde abril la Universidad de Chile aplicará prueba de conocimientos a candidatos
El Servicio Civil firmó convenio con la Facultad de Derecho de la Casa de Bello para la implementación de una prueba de conocimientos para seleccionar a los futuros notarios y conservadores.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete