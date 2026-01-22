Intensa jornada en “La Moneda chica”: futuros ministros activan reuniones para definiciones de equipos

Ayer en la tarde, además, se dio inicio a la jornada de trabajo entre Kast y sus próximas autoridades y legisladores, quienes comenzarán a definir su hoja de ruta de Gobierno.

Tras la presentación de los nombres que lo acompañarán en su primer gabinete, el Presidente electo, José Antonio Kast, y su equipo activaron una serie de reuniones para ya comenzar a alistar lo que será el aterrizaje en el Gobierno el próximo 11 de marzo.

Ayer, la Oficina del Presidente Electo (OPE) se transformó en prácticamente una pasarela, con un desfile de futuros ministros, asesores -y hasta posibles subsecretarios- que llegaron a “La Moneda Chica”, en el marco de reuniones sectoriales.

Los primeros en llegar a la sede de La Gloria 88 fueron el futuro ministro del Trabajo, Tomás Rau, seguido de su futura par de Seguridad, Trinidad Steinert. Otras caras conocidas vistas fueron las de María Jesús Wulf, quien encabezará el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, junto a Francisco Undurraga, próximo titular de Cultura.

¿La razón tras su asistencia? Las próximas autoridades activaron la búsqueda y definición de los nombres que los acompañarán.

De hecho, en el caso de Rau, el economista -quien hasta marzo de 2025 ejerció como director del Instituto de Economía de la Universidad Católica- se reunió con el abogado Gustavo Rosende, quien lidera la carrera por asumir la Subsecretaría del Trabajo.

Rosende, quien fue jefe de gabinete de dicha repartición en la segunda administración de Sebastián Piñera, todavía no fue ratificado en el cargo. De hecho, en la interna la instrucción es no referirse sobre los posibles subsecretarios hasta que la definición la dé a conocer el mandatario.

Por ello, Rau está manejando con total hermetismo y cautela la búsqueda de los nombres que lo acompañarán, tanto de asesores como jefes de áreas claves. Así, sus reuniones se han limitado a temas técnicos y prioritarios para la próxima administración, como la corrección de algunos dictámenes polémicos de la Dirección del Trabajo.

Sobre este último servicio, aún hay incertidumbre. Es más, tomó fuerza la posibilidad de no utilizar una de las denominadas “balas de plata” en el nombramiento del próximo director vía directa y sin pasar por concurso público, ya que un sector es de la idea de utilizar ese recurso en la Superintendencia de Pensiones.

En cuanto a la Subsecretaría de Previsión Social, si bien hay candidatos como la economista Elisa Cabezón, hay grupos respaldando a otros candidatos.

Las otras reuniones

Quien también llegó a la OPE fue la futura ministra del Deporte, Natalia Ducó; la próxima titular del Ministerio de la Mujer, Judith Marín; May Chomalí, quien liderará Salud; y la pronta ministra de Educación María Paz Arzola.

Otro nombre que llegó a La Gloria fue el ingeniero y exejecutivo de Mainstream Renewable Power Latam, Hugo Briones, quien se reunió con la futura titular de Energía, Ximena Rincón. La hoy senadora también confirmó que se reunirá la tarde del lunes con el biministro de Energía y Economía, Álvaro García.

Las visitas también incluyeron al economista Bernardo Fontaine, encargado del plan “Desafío 90”, plan que incluye entre 25 a 30 medidas, que constan desde proyectos de ley, así como modificaciones de leyes existentes, urgencias en ejes como vivienda, inmigración, crimen organizado y economía, a ser abordados dentro de los primeros tres meses de Gobierno. El economista estuvo cerca de una hora en la OPE.

La agenda de Kast

Cerca de las tres de la tarde Kast llegó a la OPE, luego de una visita realizada la región del Biobío, afectada por los incendios que comenzaron durante el pasado viernes y que han afectado más de 30.000 hectáreas, a las que además se suman con focos activos las regiones de La Araucanía y Ñuble.

Fuentes cercanas al mandatario confirmaron el itinerario en su gira a Centroamérica, la que comenzará este sábado 24. Así. Kast tiene previsto visitar República Dominicana, con especial énfasis en la frontera compartida con Haití. Luego, se trasladará hasta El Salvador, donde se sabe que tiene interés en conocer el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), centro penitenciario de máxima seguridad donde se encarcelan a miembros de las principales pandillas centroamericanas.

Finalizando su visita por el centro del continente americano, Panamá será la última parte del viaje, para participar del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). En este encuentro, Kast participará con otros líderes de la región, como los Presidentes Lula da Silva (Brasil), Daniel Noboa (Ecuador) y Rodrigo Paz (Bolivia). A Panamá concurrirá con ministros de su futuro gabinete, como Rincón, el próximo titular de Hacienda, Jorge Quiroz, y su par de Minería y Economía, Daniel Mas.

Además, ayer se dio inicio a un encuentro en el centro vacacional El Palomar, en la comuna de San Felipe, donde Kast y sus futuros ministros y legisladores oficialistas comenzarán a definir la hoja de ruta para los próximos cuatro años.