Kast dedica palabras a Piñera a dos años de su fallecimiento y confirma que este sábado presentará a sus subsecretarios y delegados presidenciales

Luego de una gira por Europa que incluyó a Bélgica, Hungría e Italia, el Presidente electo, José Antonio Kast, arribó a Chile a solo un día de la presentación de los subsecretarios y delegados presidenciales, confirmando que aquello se realizará en una actividad en la Oficina del Presidente Electo (OPE), en calle La Gloria de Las Condes.

Kast calificó su paso por el Viejo Continente como “una gran gira” y agregó: “Tuvimos una posibilidad importante de reuniones con ministros, tanto de Economía, Seguridad y también la ministra de la Familia en Italia, una reunión con Viktor Orbán, una reunión con Giorgia Meloni que estuvo muy interesante con eurodiputados”.

Además se refirió al exPresidente Sebastián Piñera en el segundo aniversario del fallecimiento del mandatario. Al respecto, afirmó que hoy por hoy, ha “reconocido cosas positivas que se realizaron durante su Gobierno”.

En esa línea, reconoció haber "dejado atrás las diferencias, porque hoy día buscamos las cosas que nos unen. En política uno siempre tiene diferencias con distintas miradas políticas y es legítimo. Yo siempre he dicho que hoy día necesitamos una oposición, pero una oposición constructiva, una oposición que nos permita salir adelante de temas críticos que hoy día nos afectan”.

Además, Kast adelantó que durante su mandato se dará “todo un encuentro donde van a venir mandatarios internacionales, para hacer un reconocimiento a la figura de Sebastián Piñera”, anticipando de esta forma una de las actividades futuras a 33 días de llegar a La Moneda.