Crimen organizado y colaboración conjunta: Kast se reúne con la primera ministra italiana Giorgia Meloni

El Presidente electo José Antonio Kast, llegó cerca de las 8 de la mañana (hora nacional), hasta Italia, para sostener una reunión bilateral con la primera ministra italiana Giorgia Meloni.

El combate al crimen organizado fue parte de las temáticas que abordaron ambas autoridades: “Podríamos conversar e ir generando un debate como lo que le señalo en el crimen organizado. Si nosotros no nos coordinamos a nivel internacional, claramente el crimen organizado va a seguir influyendo negativamente en nuestras naciones”, dijo Kast.

Bajo esa misma línea, el Presidente electo mencionó su interés en la forma en que Italia combate a la mafia, con el artículo 41 bis del sistema penitenciario italiano, el cual consiste en el aislamiento total de los líderes de la mafia. “Lo que estamos estudiando son cambios a los decretos penitenciarios, porque necesitamos recuperar el control de las cárceles, evitar las amenazas de las mafias y el crimen organizado. A nuestros gendarmes, que son una gran institución y también ir cortando y vigilando cuáles son las rutas del dinero”, agregó.

Otro de los temas abordados fue la migración irregular, la que en el país europeo es considerada delito. Kast ha mencionado en otras ocasiones que la situación fronteriza es parte de las prioridades en su denominado “Gobierno de emergencia”. Posterior a la reunión, Kast declaró que “señalamos en campaña que la inmigración irregular iba a dejar de ser una falta y se iba a convertir en un delito, porque nuestra preocupación es que las personas que quieran llegar a Chile tienen que entrar y en una manera sencilla de explicarlo por la puerta y no por la ventana”.

El Presidente electo cierra con este viaje su gira por Europa, en la cual estuvo en Bélgica, donde asistió a un foro de libertad de expresión; Hungría, donde se reunió con el primer ministro Viktor Orbán, quien ha desplegado un plan para frenar la migración irregular, e Italia, como último destino.

En el cierre de la declaración, el balance de Kast fue que “no necesariamente vamos a copiar los modelos exactamente, pero sí podemos ir integrando políticas públicas de cada nación”.

Kast llegará mañana a Chile, a un día de la presentación de los subsecretarios y delegados presidenciales. Posterior a ello, tomará días de descanso, retornando el 17 de febrero, a solo 53 días de asumir la presidencia.