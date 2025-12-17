Quiroz espera que Daza dé luz verde a su posible incorporación al gabinete de Kast: “Ojalá se entusiasme y se sume”

El jefe del equipo económico del Presidente electo sostuvo que ayer conversaron sobre nuevas oportunidades de negocios con empresarios argentinos.

El día después de la visita a Buenos Aires acompañando al Presidente electo, José Antonio Kast, a diversas reuniones con empresarios, el jefe económico del republicano, Jorge Quiroz, señaló que espera que José Luis Daza se sume al gabinete del próximo Gobierno.

Este martes en la capital trasandina Kast se reunió con el actual viceministro de Economía argentino, a quien ofreció diversos cargos, como ser triministro de las carteras de Economía, Minería y Energía. El Presidente electo está a la espera de la respuesta del economista. El mismo Daza confirmó la oferta anoche en un streaming.

Al llegar hoy a la denominada "Moneda chica", donde opera el equipo de instalación del nuevo Ejecutivo, Quiroz fue consultado por la posible llegada de Daza: “Siempre es bienvenida más gente que coopere, José Luis es un excelente economista, ojalá se entusiasme y se sume” indicó.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Respecto al balance de su reunión con empresarios argentinos junto a las timoneles de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, y de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Rosario Navarro, Quiroz sostuvo que fueron “muy buenos encuentros, hay ánimo de seguir trabajando hacia adelante”.

Agregó que “tuvimos una muy buena conversación con empresarios argentinos, estaban todas las ramas representadas, buscando oportunidades de inversión y estamos firmes en eso para ir adelantando tiempo”.

Al centro de operaciones del Presidente electo también llegó el economista Bernardo Fontaine, quien evitó hablar con los medios, pero se estima que debe presentar a Kast y Quiroz el llamado plan "Desafío 90", con las medidas a implementar en los primeros tres meses del próximo Gobierno.

Noticia en desarrollo…