Quiroz espera que Daza dé luz verde a su posible incorporación al gabinete de Kast: “Ojalá se entusiasme y se sume”
El jefe del equipo económico del Presidente electo sostuvo que ayer conversaron sobre nuevas oportunidades de negocios con empresarios argentinos.
Noticias destacadas
El día después de la visita a Buenos Aires acompañando al Presidente electo, José Antonio Kast, a diversas reuniones con empresarios, el jefe económico del republicano, Jorge Quiroz, señaló que espera que José Luis Daza se sume al gabinete del próximo Gobierno.
Este martes en la capital trasandina Kast se reunió con el actual viceministro de Economía argentino, a quien ofreció diversos cargos, como ser triministro de las carteras de Economía, Minería y Energía. El Presidente electo está a la espera de la respuesta del economista. El mismo Daza confirmó la oferta anoche en un streaming.
Al llegar hoy a la denominada "Moneda chica", donde opera el equipo de instalación del nuevo Ejecutivo, Quiroz fue consultado por la posible llegada de Daza: “Siempre es bienvenida más gente que coopere, José Luis es un excelente economista, ojalá se entusiasme y se sume” indicó.
Respecto al balance de su reunión con empresarios argentinos junto a las timoneles de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, y de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Rosario Navarro, Quiroz sostuvo que fueron “muy buenos encuentros, hay ánimo de seguir trabajando hacia adelante”.
Agregó que “tuvimos una muy buena conversación con empresarios argentinos, estaban todas las ramas representadas, buscando oportunidades de inversión y estamos firmes en eso para ir adelantando tiempo”.
Al centro de operaciones del Presidente electo también llegó el economista Bernardo Fontaine, quien evitó hablar con los medios, pero se estima que debe presentar a Kast y Quiroz el llamado plan "Desafío 90", con las medidas a implementar en los primeros tres meses del próximo Gobierno.
Noticia en desarrollo…
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete