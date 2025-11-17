Selaive: composición del Congreso hará necesaria la búsqueda de consensos "especialmente en la cámara baja donde el PDG será swing voter"

El economista jefe de Scotiabank destacó que el resultado general de las elecciones de ayer domingo "no le hace mal a la democracia".

El resultado de la elección de parlamentarios en la Cámara de Diputados y el Senado, donde por un estrecho margen la oposición derecha no lograría obtener mayorías tras las elecciones de ayer domingo, hará necesaria la búsqueda de consensos, indicó el economista jefe de Scotiabank y académico, Jorge Selaive.

"Composición de cámaras hará necesaria la búsqueda de consensos, especialmente en la cámara baja donde el PDG será "swing voter", dijo Selaive en una publicación en su cuenta en X.

Composición de cámaras hará necesaria la búsqueda de consensos, especialmente en la cámara baja donde el PDG será "swing voter". Un resultado general que no le hace mal a la democracia. Así lo percibe el mercado https://t.co/q5W0fvEfqE pic.twitter.com/MEJ2rMc8bw — Jorge Selaive C. (@jselaive) November 17, 2025

"Un resultado general que no le hace mal a la democracia. Así lo percibe el mercado", agregó el economista en su comentario.