Sofofa tras resultados de primera vuelta: “Chile necesita recuperar su capacidad de alcanzar buenos acuerdos y fortalecer la gobernabilidad”

La presidenta del gremio, Rosario Navarro, sostuvo que "resulta fundamental que las propuestas de ambos candidatos se enfoquen en las urgencias que enfrenta el país”.

Los candidatos que pasan a segunda vuelta ya están claros: Jeannette Jara y José Antonio Kast siguen en la carrera presidencial.

Con este resultado, la presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Rosario Navarro, afirmó que “con el inicio de una nueva etapa hacia la segunda vuelta, resulta fundamental que las propuestas de ambos candidatos se enfoquen en las urgencias que enfrenta el país”.

Esto, luego de valorar “el normal desarrollo del proceso en esta jornada".

Dicho esto, la titular del gremio destacó que “la ciudadanía requiere señales claras y propuestas viables que contribuyan al desarrollo económico, a la inversión y a la generación de empleo formal y que aborden con fuerza la inseguridad que aqueja a familias y empresas”.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Y agregó que “las próximas semanas serán determinantes para proyectar un clima de estabilidad. Chile necesita recuperar su capacidad de alcanzar buenos acuerdos y fortalecer la gobernabilidad, condiciones indispensables para impulsar la inversión y, con ello, el crecimiento y el empleo”.

A su vez, reafirmó la disposición de Sofofa a seguir aportando con análisis y evidencia, y “a colaborar en los espacios que permitan avanzar hacia un país más estable, competitivo y con mejores oportunidades para todas las personas”.