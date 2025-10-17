La disputa judicial que inició el Itaú Chile por transferir $ 140 millones por error

El banco Itaú Chile presentó, a principios de octubre, una querella por el delito de hurto de hallazgo en contra de una inmobiliaria, a la que, por error, le transfirió casi $ 140 millones y, pese a la solicitud de la entidad financiera, no devolvió el dinero.

Según la acción judicial, el caso se remonta a agosto de 2021, cuando se suscribió un contrato de compraventa y mutuo hipotecario respecto de una propiedad en la comuna de Ñuñoa entre una inmobiliaria, como parte vendedora, y un cliente del mencionado banco, como comprador, a quien le otorgó un mutuo hipotecario por UF 4.500, equivalente a $ 139,6 millones, suma que la entidad financiera debía abonar a la vendedora.

“A raíz de un error operativo, el monto que debía enterarse en la cuenta bancaria finalmente fue abonada a otra empresa inmobiliaria”, dijo el Itaú Chile en su querella.

A los pocos días, habiendo advertido el error, la entidad financiera tomó contacto con la empresa referida, cuyo presidente -según la querella- indicó que el dinero recibido había sido invertido en fondos mutuos, y que se encontrarían disponibles para su retiro recién el 18 de abril de 2022, indicando que en esa fecha se efectuaría la devolución de los mismos.

“Hasta la fecha no se ha efectuado la restitución voluntaria, siquiera parcialmente, del monto recibido”, dijo el banco en su querella. “La sociedad y sus representantes persistieron en su conducta, negándose a la restitución de los fondos, al punto que, el 27 de marzo de 2025, el querellado informó al banco que se había dado término a la sociedad receptora, lo cual implicaba consolidar la apropiación del dinero”, añadió.