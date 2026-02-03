Reconstrucción post incendios marca primer encuentro entre Iván Poduje y ministro Carlos Montes

A ello se sumó el análisis de la situación de los campamentos, además de otras materias propias de la cartera.

Tal como es habitual en el mundo político en períodos de transición, el futuro ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, se reunió este martes con el actual titular de la cartera, Carlos Montes, en lo que fue su primer encuentro bilateral.

Como era de esperar, la conversación estuvo centrada principalmente en el estado actual de la reconstrucción de viviendas, tanto por los incendios que afectaron a la Región de Valparaíso a comienzos de 2024, como por los siniestros ocurridos en la zona sur del país.

A ello se sumó el análisis de la situación de los campamentos, instancia en la que Poduje recalcó que se respetará la lista de espera, además de otras materias propias de la cartera.

En ese contexto, y en un punto de prensa tras la reunión, Poduje abordó uno de los principales puntos de diferencia con la actual administración, relacionado con el número de viviendas que deben ser reconstruidas en Valparaíso.

Según detalló, de las cerca de 4.600 viviendas afectadas, el actual Minvu considera que aproximadamente 3.000 corresponden a hogares hábiles, cifra que -según indicó- no comparte.

“Donde tenemos una diferencia con el ministro Montes, es que nosotros consideramos que en la reconstrucción no hay familias inhábiles, que son todas hábiles y que todos los techos que se quemaron tienen que ser repuestos (...) Esto es una definición de concepto, yo diría legítimo. Ambas posiciones son legítimas”, declaró Poduje.

En la misma línea, Poduje señaló que, en el caso de los campamentos de la zona, su situación no debe ser considerada como inhábil, sino que el foco debe estar en resolver los títulos de dominio para que las familias puedan acceder a soluciones habitacionales. Respecto de las segundas viviendas, enfatizó que también corresponde su reposición.

En relación con los incendios en el sur del país, el arquitecto señaló que junto al ministro Montes abordaron las materias en las que la actual administración aún puede avanzar, con el objetivo de facilitar una transición lo más ordenada posible.

"Coincidimos en que un árbol no puede parar el desarrollo de viviendas. De hecho, me dijo que había hecho una modificación legal para evitar que aquello ocurra. El primer día que lleguemos, nos vamos a poner de inmediato a trabajar con los equipos para poder habilitar las viviendas que hoy día están paralizadas", declaró Poduje.

Reconocimientos a la gestión actual

Pese a las diferencias planteadas, el futuro ministro valoró distintos aspectos de la gestión encabezada por Carlos Montes. En particular, destacó la iniciativa de la escuela de dirigentes, subrayando el componente social del trabajo desarrollado por el Minvu.

“El Ministerio de la Vivienda, en particular, tiene un rol social que es fundamental”, declaró.

Asimismo, valoró la política de suelo impulsada por la actual administración, especialmente en lo relativo a aumentar su disponibilidad.

“Queremos potenciarla más en cuanto a tener suelo, o a tener mayor disponibilidad de suelo para que las familias tengan acceso a terrenos más grandes y a casas con patio”, concluyó Poduje.