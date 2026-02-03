Una montaña de escombros: avanzan trabajos para remover las 50 mil toneladas de residuos que dejaron los incendios en Biobío y Ñuble

Según el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, “95% de las vías ya están despejadas”. Ahora, según el edil, “se está coordinando una segunda etapa para concretar la demolición de las viviendas” que quedaron en pie pero inhabitables.

Lo peor de la emergencia ya pasó, y ahora queda por delante la dura tarea de la reconstrucción. Pero incluso antes de empezar a levantar las viviendas e infraestructura destruida por los voraces incendios que arrasaron con Tomé y Penco (en el Biobío y Ñuble) primero hay que retirar las miles de toneladas de escombros que dejó la tragedia.

A casi tres semanas del inicio de los incendios, hasta ahora se han retirado 50 mil toneladas de residuos dejados por los siniestros. Según el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, “95% de las vías ya están despejadas”. Ahora, según el edil, “se está coordinando una segunda etapa para concretar la demolición de las viviendas” que quedaron en pie pero inhabitables.

Por ahora las montañas de escombros han sido trasladadas a sitios provisorios de acopio para su posterior disposición, el mayor de los cuales se encuentra en el sector de Gabriela Mistral.

El seremi de Obras Pública, Hugo Cautivo, precisó que esta semana comenzarán los traslados a vertederos definitivos, para evitar que la acumulación de basura comience a provocar problemas sanitarios para los supervivientes de la tragedia.

El despeje de los escombros además es clave para adelantar en los trabajos de reconstrucción e instalación de nuevas viviendas provisorias.