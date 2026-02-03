Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Economía y Política Actualidad
Actualidad

Pérez Mackenna señala que postulación de Bachelet a la ONU se analizará luego del 11 de marzo

El próximo ministro de Relaciones Exteriores se encuentra reunido con su par Alberto van Klaveren para coordinar el traspaso de funciones.

Por: Rodolfo Carrasco

Publicado: Martes 3 de febrero de 2026 a las 10:22 hrs.

Cancillería Bachelet José Antonio Kast Rodolfo Carrasco
<p>Pérez Mackenna señala que postulación de Bachelet a la ONU se analizará luego del 11 de marzo</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Avisos de Google abren conflicto entre operadores de buses: cuando uno busca Turbus, aparece Flixbus
2
Empresas

Empresario estadounidense ingresa al mercado de bodegas en Chile de la mano de la familia Pérez-Cotapos
3
Economía y Política

Exdirectora de Dipres y el mayor déficit en 2025: "Este camino lleva a un mayor deterioro de la institucionalidad fiscal"
4
Empresas

Renuncia histórico vicepresidente de Entel: tiene planes para emprender en IA
5
Economía y Política

Pablo García, exvicepresidente del Banco Central: “Si la economía empieza a crecer más cerca del 3% este año, no hay ningún caso para bajar la tasa”
6
Economía y Política

Economistas ven necesario un recorte de gasto cercano a US$ 3.000 millones para estabilizar las finanzas públicas
7
Internacional

Los millonarios residentes de un exclusivo desarrollo inmobiliario en Londres ganan batalla legal por los defectos en los lujosos edificios
8
Internacional

Grandes empresas de EEUU se preparan para despedir al menos a 52 mil trabajadores
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Entre Códigos Laboral & Personas Fondos de Inversión Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete