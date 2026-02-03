Pérez Mackenna señala que postulación de Bachelet a la ONU se analizará luego del 11 de marzo
El próximo ministro de Relaciones Exteriores se encuentra reunido con su par Alberto van Klaveren para coordinar el traspaso de funciones.
El próximo canciller en el nuevo gobierno, Francisco Pérez Mackenna, llegó poco antes de las 10 horas de este martes hasta la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores en el centro de Santiago para reunirse con el actual canciller, Alberto van Klaveren, en el marco de los encuentros bilaterales para coordinar el traspaso de funciones de cara al 11 de marzo, cuando asuma el Presidente electo, José Antonio Kast.
A su llegada, Pérez Mackenna señaló que el encuentro “es una tradición Republicana, venimos a conversar con el canciller Van Klaveren las distintas etapas que debemos cumplir para el traspaso de las funciones”, sin entrar en mayores detalles.
Consultado si la nominación de la exmandataria Michelle Bachelet a secretaria ejecutiva de la ONU por parte del gobierno del Presidente Gabriel Boric y el apoyo de Brasil y México será un tema a conversar, precisó que “no, este es un tema que le pertenece al Presidente de la República en ejercicio, nosotros somos respetuosos de la tradición republicana y, por lo tanto, como ha dicho el Presidente electo, es un tema para nosotros a partir del 11 de marzo”.
El próximo canciller llegó acompañado solamente por su asesora Teresa Mira; que es ingeniera civil, y que trabajó con Cecilia Morel en el primer gobierno de Sebastián Piñera y en el segundo mandato cumplió funciones junto a Magdalena Diaz, que fue jefa de gabinete del fallecido mandatario. Mira también trabajó en la División Coordinación Interministerial de la Segpres.
