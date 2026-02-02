Boric oficializa la candidatura de Bachelet a la secretaría general de la ONU, con apoyos de Brasil y México
Pese a la resistencia de la oposición, el mandatario concretó la postulación de la exmandataria a este cargo de relevancia internacional.
Noticias destacadas
En medio del rechazo de gran parte de la oposición al respecto que ha señalado que una eventual candidatura a la secretaría general de la Organización de Naciones Unidas (ONU) no está entre las prioridades de la próxima administración, el Presidente Gabriel Boric informó este lunes la formalización de la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a encabezar el citado organismo internacional, con apoyos de Brasil y México.
Con una puesta en escena en la que además del canciller y otras autoridades, se encontraba la propia exmandataria, el Presidente formalizó la postulación.
Cabe recordar que el Presidente Boric presentó la candidatura de la exmandataria hace algunos meses desde la sede de la ONU, donde destacó la trayectoria política y multilateral deBachelet, recordando especialmente que fue la primera mujer presidenta de Chile, ministra de Salud y Defensa, directora ejecutiva de ONU Mujeres y Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
“Su biografía encarna los valores que inspiran esta organización: empatía, firmeza, experiencia y capacidad de diálogo”, afirmó en esa ocasión.
El mandatario inició su alocución de esta mañana de lunes saludando: “Chilenos y chilenas, ciudadanos del mundo” y acto seguido anunció que “tengo el honor y el orgullo, desde este Palacio de La Moneda de Chile, anunciar a las y los ciudadanos de nuestra patria y el mundo que hoy oficializaremos, en la ciudad de Nueva York, la candidatura de la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet Jeria, a la secretaría general de las Naciones Unidas”.
En su discurso, el mandatario aseguró que nuestro país no está sólo en este desafío, sino que la aspiración es compartida con Brasil y México, “los dos países más poblados de América Latina”, los que suscribieron la postulación de Bachelet al cargo, cuyos embajadores –Pablo Pacheco y Laura Moreno, respectivamente- participaron en el anuncio, y a través de los cuales agradeció el respaldo de sus respectivos mandatarios, Claudia Sheinbaum y Luiz Inácio Lula da Silva, puesto que esta asociación “nuestras naciones, a través de este acto, manifiestan su voluntad común de contribuir a la gobernanza global y al fortalecimiento del multilateralismo”.
“Servidora pública a nivel internacional”
A lo que añadió que “el sistema internacional puede y debe ser capaz de responder con mayor eficacia y sentido de urgencia, legitimidad y humanidad a los grandes problemas del mundo global”. Y, en este contexto, Boric enfatizó que “nuestro prestigio en el mundo se sustenta en principios y valores ampliamente compartidos, en nuestro papel destacado en el origen mismo del multilateralismo y en la serena firmeza que guía nuestras tomas de posición en problemas apremiantes para comunidad global”, entre los que incluyó la promoción de la paz internacional.
El mandatario destacó, una vez más, la trayectoria “impecable” de Bachelet, enfatizando su vida pública “marcada por su compromiso con la democracia, la defensa irrestricta de los derechos humanos y el fortalecimiento d3e instituciones que deben estar al servicio especialmente de los más vulnerables”.
A esto siguió un reconocimiento a haber sido dos veces presidenta de Chile, la primera en hacerlo; además como ministra de Salud y Defensa; primera directora ejecutiva de ONU Mujeres, como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y “servidora pública a nivel internacional dan cuenta de una experiencia que le permite ofrecer un aporte serio y sustantivo al trabajo de Naciones Unidas en momentos en que el mundo necesita de más cooperación, más confianza y más responsabilidad compartida”.
Bachelet: “Compromiso compartido”
Por su parte, junto con agradecer “las generosas y cariñosas palabras” de Boric y el respaldo del Gobierno, la nominada señaló que “me siento muy honrada (…) y asumo la tremenda responsabilidad que significa” su candidatura. Y destacó que el hecho de que haya sido inscrita por tres países, pues “significa un compromiso compartido y renueva la esperanza de que podemos trabajar juntos por objetivos compartidos”.
Agregó que en el marco de un “contexto geopolítico desafiante”, es necesaria la modernización de la ONU y que los estados miembros reafirmen su compromiso con la Carta de Naciones Unidas.
VIDEO
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Primer hito de la reforma de notarios: desde abril la Universidad de Chile aplicará prueba de conocimientos a candidatos
El Servicio Civil firmó convenio con la Facultad de Derecho de la Casa de Bello para la implementación de una prueba de conocimientos para seleccionar a los futuros notarios y conservadores.
Startup TIMinig lanza plataforma multiagente con IA para la industria minera junto a Google
La nueva solución, orientada a disminuir las desviaciones en los planes mineros con apoyo de inteligencia artificial generativa, ya se está aplicando en Minera Los Pelambres y buscan escalarla al resto de sus clientes.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete