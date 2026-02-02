Boric oficializa la candidatura de Bachelet a la secretaría general de la ONU, con apoyos de Brasil y México

Pese a la resistencia de la oposición, el mandatario concretó la postulación de la exmandataria a este cargo de relevancia internacional.

En medio del rechazo de gran parte de la oposición al respecto que ha señalado que una eventual candidatura a la secretaría general de la Organización de Naciones Unidas (ONU) no está entre las prioridades de la próxima administración, el Presidente Gabriel Boric informó este lunes la formalización de la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a encabezar el citado organismo internacional, con apoyos de Brasil y México.

Con una puesta en escena en la que además del canciller y otras autoridades, se encontraba la propia exmandataria, el Presidente formalizó la postulación.

Cabe recordar que el Presidente Boric presentó la candidatura de la exmandataria hace algunos meses desde la sede de la ONU, donde destacó la trayectoria política y multilateral deBachelet, recordando especialmente que fue la primera mujer presidenta de Chile, ministra de Salud y Defensa, directora ejecutiva de ONU Mujeres y Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

“Su biografía encarna los valores que inspiran esta organización: empatía, firmeza, experiencia y capacidad de diálogo”, afirmó en esa ocasión.

El mandatario inició su alocución de esta mañana de lunes saludando: “Chilenos y chilenas, ciudadanos del mundo” y acto seguido anunció que “tengo el honor y el orgullo, desde este Palacio de La Moneda de Chile, anunciar a las y los ciudadanos de nuestra patria y el mundo que hoy oficializaremos, en la ciudad de Nueva York, la candidatura de la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet Jeria, a la secretaría general de las Naciones Unidas”.

En su discurso, el mandatario aseguró que nuestro país no está sólo en este desafío, sino que la aspiración es compartida con Brasil y México, “los dos países más poblados de América Latina”, los que suscribieron la postulación de Bachelet al cargo, cuyos embajadores –Pablo Pacheco y Laura Moreno, respectivamente- participaron en el anuncio, y a través de los cuales agradeció el respaldo de sus respectivos mandatarios, Claudia Sheinbaum y Luiz Inácio Lula da Silva, puesto que esta asociación “nuestras naciones, a través de este acto, manifiestan su voluntad común de contribuir a la gobernanza global y al fortalecimiento del multilateralismo”.

“Servidora pública a nivel internacional”

A lo que añadió que “el sistema internacional puede y debe ser capaz de responder con mayor eficacia y sentido de urgencia, legitimidad y humanidad a los grandes problemas del mundo global”. Y, en este contexto, Boric enfatizó que “nuestro prestigio en el mundo se sustenta en principios y valores ampliamente compartidos, en nuestro papel destacado en el origen mismo del multilateralismo y en la serena firmeza que guía nuestras tomas de posición en problemas apremiantes para comunidad global”, entre los que incluyó la promoción de la paz internacional.

El mandatario destacó, una vez más, la trayectoria “impecable” de Bachelet, enfatizando su vida pública “marcada por su compromiso con la democracia, la defensa irrestricta de los derechos humanos y el fortalecimiento d3e instituciones que deben estar al servicio especialmente de los más vulnerables”.

A esto siguió un reconocimiento a haber sido dos veces presidenta de Chile, la primera en hacerlo; además como ministra de Salud y Defensa; primera directora ejecutiva de ONU Mujeres, como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y “servidora pública a nivel internacional dan cuenta de una experiencia que le permite ofrecer un aporte serio y sustantivo al trabajo de Naciones Unidas en momentos en que el mundo necesita de más cooperación, más confianza y más responsabilidad compartida”.

Bachelet: “Compromiso compartido”

Por su parte, junto con agradecer “las generosas y cariñosas palabras” de Boric y el respaldo del Gobierno, la nominada señaló que “me siento muy honrada (…) y asumo la tremenda responsabilidad que significa” su candidatura. Y destacó que el hecho de que haya sido inscrita por tres países, pues “significa un compromiso compartido y renueva la esperanza de que podemos trabajar juntos por objetivos compartidos”.

Agregó que en el marco de un “contexto geopolítico desafiante”, es necesaria la modernización de la ONU y que los estados miembros reafirmen su compromiso con la Carta de Naciones Unidas.