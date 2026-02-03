Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Construcción
Construcción

Senadora María José Gatica: "No es posible que se postergue la salud de las personas" por beneficiar al "medio ambiente o hallazgos arqueológicos"

La presidenta de la Comisión de Obras Públicas de la Cámara Alta propone la creación de una nueva agencia supraministerial para la ejecución de obras públicas y reformar el Consejo de Monumentos Nacionales.

Por: Laura Guzmán

Publicado: Martes 3 de febrero de 2026 a las 12:13 hrs.

MOP Obras públicas Obras Consejo de Monumentos Nacionales Senado Laura Guzmán
<p>Senadora María José Gatica: "No es posible que se postergue la salud de las personas" por beneficiar al "medio ambiente o hallazgos arqueológicos"</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Avisos de Google abren conflicto entre operadores de buses: cuando uno busca Turbus, aparece Flixbus
2
Empresas

Empresario estadounidense ingresa al mercado de bodegas en Chile de la mano de la familia Pérez-Cotapos
3
Economía y Política

Exdirectora de Dipres y el mayor déficit en 2025: "Este camino lleva a un mayor deterioro de la institucionalidad fiscal"
4
Empresas

Renuncia histórico vicepresidente de Entel: tiene planes para emprender en IA
5
Economía y Política

Economistas ven necesario un recorte de gasto cercano a US$ 3.000 millones para estabilizar las finanzas públicas
6
Economía y Política

Pablo García, exvicepresidente del Banco Central: “Si la economía empieza a crecer más cerca del 3% este año, no hay ningún caso para bajar la tasa”
7
Internacional

Grandes empresas de EEUU se preparan para despedir al menos a 52 mil trabajadores
8
Internacional

Los millonarios residentes de un exclusivo desarrollo inmobiliario en Londres ganan batalla legal por los defectos en los lujosos edificios
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Entre Códigos Laboral & Personas Fondos de Inversión Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete