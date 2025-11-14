Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Energía
Energía

Error en cuentas de la luz: CNE emite informe definitivo con una corrección a la baja en monto a devolver a clientes

Si bien se estimó en US$ 115 millones el monto total en exceso que debe ser devuelto, el documento reveló que en realidad esta cifra es alrededor de US$ 8 millones menos, por los que en concreto ahora estaríamos hablando de US$ 107 millones.

Por: Karen Peña

Publicado: Viernes 14 de noviembre de 2025 a las 20:22 hrs.

Energía electricidad tarifas Karen Peña
<p>Foto: Aton</p>

Foto: Aton

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Señal DF

El fin de una era, Bofill Escobar Silva se separan para crear nuevos estudios de abogados
2
DF MAS

Como esta startup chilena sedujo a los principales productores de palta y a los de berries del mundo
3
Empresas

Tras cuatro años y US$ 50 millones de sobrecostos, culmina polémica consulta indígena de hidroeléctrica de Statkraft
4
Mercados

Michael Burry, el inversionista de "La gran apuesta", cerrará su fondo de cobertura tras advertir sobre las valoraciones en Wall Street
5
Regiones

Operadores de buses rurales de cuatro regiones dejarán de ofrecer tarifas para estudiantes y adultos mayores desde el 1 de enero
6
Señal DF

Las acciones más sensibles a las elecciones
7
Regiones

Puente Industrial: alcalde de San Pedro de la Paz se suma a vecinos y anuncia que municipio también recurrirá a la justicia para frenar cobro del TAG
8
Señal DF

Paramount acuerda venta de CHV a Jorge Carey, Tomás Yankelevich y Edgar Spielmann
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Construcción Fondos de Inversión Innovación y Startups Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete