SEC e informe clave sobre caducidad de concesión de Enel: “Estamos en la última etapa”
Autoridad sinceró que es difícil que se termine el documento en enero y que “podría ser febrero, marzo”.
Noticias destacadas
En recta final está la elaboración del informe técnico por parte de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) relativo al proceso administrativo de la caducidad de la concesión de Enel en la Región Metropolitana. Esto, tras los extensos cortes de suministro eléctrico del invierno de 2024.
Después de una actividad donde la entidad fiscalizó la venta de ventiladores, la superintendenta de esta cartera, Marta Cabeza, aseguró a DF: “Estamos en el tramo final”.
“Esta es una opinión técnica que tiene que ver con el desempeño en un año calendario o en un año móvil, donde ya estamos próximos a iniciar el proceso de cierre. Por lo tanto, estamos en la última etapa”, sostuvo, detallando las distintas informaciones e indicadores que han sido considerados en esta evaluación de desempeño.
En diciembre del año pasado, el biministro de Economía y Energía, Álvaro García, afirmó en una entrevista a este medio que el actual Gobierno definirá la eventual caducidad de la concesión de la firma de capitales italianos, descartando que la decisión quede para una próxima administración.
Respecto a cuándo podría concluir este reporte, considerando que luego debe ser enviado al Presidente de la República para que decida si revoca o no la concesión, Cabeza enfatizó que “nosotros no nos movemos por los tiempos del Gobierno, porque somos un organismo autónomo”. Agregó que “no responde a ciclos políticos, sino que responde a la programación. La programación era entre 12 y 18 meses y eso se está cumpliendo sí o sí. Por lo tanto, estamos en la última etapa y eso es el estudio de lo que le corresponde a la SEC, que es la parte técnica”.
Cabeza sinceró que es difícil que se termine el informe en enero y que “podría ser febrero, marzo”.
En cuanto a las formulaciones de cargos al consejo directivo del Coordinador Eléctrico y a ocho eléctricas por el apagón del 25 de febrero, indicó que ya está en etapa final el análisis de los descargos y no descartó nuevas formulaciones en otros focos que contempla la investigación del evento.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Search fund ligado a Activa de LarrainVial vende empresa de servicios industriales Marco Peruana a Marubeni
Si bien el precio se mantiene en reserva, la compañía fue valorizada en US$ 26 millones al momento de la transacción, tras ser parte de la cartera de Grupo Loa por más de 10 años.
Giorgio Boccardo, ministro del Trabajo: Con la negociación multinivel “cada sector productivo podría establecer su propio salario mínimo”
El secretario de Estado profundiza en el proyecto de ley que ingresó este lunes al Congreso. Desde su perspectiva, se trata de un esquema que podría ayudar a las empresas a abordar desafíos de formación laboral y productividad.
En medio de barricadas y tensiones comienza el desalojo de la megatoma de San Antonio
Un grupo de encapuchados se opuso activamente a los procedimientos mediante el uso de barricadas, la instalación de cercas con alambres de púas y lanzamiento de objetos contundentes e incendiarios contra personal de las fuerza pública.
Presidente de Fundación Chile anuncia dos nuevos proyectos para 2026 enfocados en minería sostenible, forestal y energía
Pablo Zamora comentó que ya comenzaron a trabajar en la Plataforma de Desarrollo y Transferencia Tecnológica Chile-Finlandia, y el Núcleo Tecnológico para el Desarrollo de Nuevas Energías en Magallanes (NEMa).
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete