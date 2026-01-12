SEC e informe clave sobre caducidad de concesión de Enel: “Estamos en la última etapa”

Autoridad sinceró que es difícil que se termine el documento en enero y que “podría ser febrero, marzo”.

En recta final está la elaboración del informe técnico por parte de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) relativo al proceso administrativo de la caducidad de la concesión de Enel en la Región Metropolitana. Esto, tras los extensos cortes de suministro eléctrico del invierno de 2024.

Después de una actividad donde la entidad fiscalizó la venta de ventiladores, la superintendenta de esta cartera, Marta Cabeza, aseguró a DF: “Estamos en el tramo final”.

“Esta es una opinión técnica que tiene que ver con el desempeño en un año calendario o en un año móvil, donde ya estamos próximos a iniciar el proceso de cierre. Por lo tanto, estamos en la última etapa”, sostuvo, detallando las distintas informaciones e indicadores que han sido considerados en esta evaluación de desempeño.

En diciembre del año pasado, el biministro de Economía y Energía, Álvaro García, afirmó en una entrevista a este medio que el actual Gobierno definirá la eventual caducidad de la concesión de la firma de capitales italianos, descartando que la decisión quede para una próxima administración.

Respecto a cuándo podría concluir este reporte, considerando que luego debe ser enviado al Presidente de la República para que decida si revoca o no la concesión, Cabeza enfatizó que “nosotros no nos movemos por los tiempos del Gobierno, porque somos un organismo autónomo”. Agregó que “no responde a ciclos políticos, sino que responde a la programación. La programación era entre 12 y 18 meses y eso se está cumpliendo sí o sí. Por lo tanto, estamos en la última etapa y eso es el estudio de lo que le corresponde a la SEC, que es la parte técnica”.

Cabeza sinceró que es difícil que se termine el informe en enero y que “podría ser febrero, marzo”.

En cuanto a las formulaciones de cargos al consejo directivo del Coordinador Eléctrico y a ocho eléctricas por el apagón del 25 de febrero, indicó que ya está en etapa final el análisis de los descargos y no descartó nuevas formulaciones en otros focos que contempla la investigación del evento.