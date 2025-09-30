SEC multa a Gasco con casi $ 208 millones por explosión e incendio en planta de la firma en Maipú
La investigación de la entidad fiscalizadora permitió establecer que se incumplieron varias exigencias de seguridad, como la presencia de un supervisor y un mínimo de tres operarios.
A dos años de un incendio que ocurrió al interior de una planta de envasado de cilindros de gas licuado de la empresa Gasco, ubicada en la comuna de Maipú, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) multó a la compañía con 3 mil Unidades Tributarias Mensuales (UTM), es decir, casi $ 208 millones. Esto, por su responsabilidad en la explosión y posterior siniestro.
Según informó la entidad fiscalizadora, la investigación de la SEC permitió establecer que se incumplieron varias exigencias de seguridad, como la presencia de un supervisor y un mínimo de tres operarios, constatándose que al momento del incidente, solo estaban dos trabajadores en el sector de llenado de los cilindros de 45 Kg, a lo que se sumaron una serie de otras deficiencias detectadas.
La institución agregó que estas infracciones debilitaron los estándares de seguridad de la planta, permitiendo la ocurrencia de la explosión y el posterior incendio, hecho que dejó un saldo de dos personas lesionadas.
En un comunicado, la superintendenta de la SEC, Marta Cabeza, señaló que “el objetivo de cumplir con todas las medidas de seguridad, en el manejo de los combustibles, es reducir los riesgos y evitar accidentes. Lo fundamental es siempre respetar la normativa de seguridad vigente, pues ello nos entregará mejores estándares en esta materia”.
La titular de la entidad fiscalizadora recalcó que, por lo mismo, se realizan constantes y periódicas fiscalizaciones a las plantas de envasado de este tipo y a otras instalaciones de gas que tienen las empresas del rubro a lo largo del país, para verificar que se esté cumpliendo con las exigencias normativas que regulan esta industria.
