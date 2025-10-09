SMA formula dos cargos contra Gasmar por incumplimientos en monitoreos de descargas en la Bahía de Quintero

Los hechos, ocurridos durante 2023 y 2024, se relacionan con infracciones al reporte de parámetros establecidos en su programa de monitoreo y la superación de los límites permitidos para hidrocarburos volátiles y pH.

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) formuló dos cargos contra Gasmar S.A., titular de la Planta Gasmar Quintero, ubicada en la comuna de Quintero, Región de Valparaíso. Esto, por incumplimientos en monitoreos de descargas en la Bahía de Quintero durante 2023 y 2024.

Según detalló la entidad fiscalizadora este jueves en un comunicado, la instalación -dedicada al almacenamiento y despacho de gas- utiliza agua de mar clorada en sus procesos, la cual es posteriormente devuelta al océano a través de dos puntos de descarga situados en la Bahía de Quintero. En esa línea, en 2021 la SMA fijó el Programa de Monitoreo de Receptores (RPM) de la instalación, definiendo los parámetros ambientales a controlar y los límites máximos permitidos para cada punto de descarga.

Fue así que, durante 2023, tras el análisis de la SMA, se informó a la empresa sobre incumplimientos en la ejecución y reporte de su RPM, otorgándole un plazo de dos meses para implementar medidas correctivas que le permitieran volver al cumplimiento. Además, la Superintendencia advirtió que, una vez vencido ese plazo, se realizaría una fiscalización exhaustiva de seis meses para verificar el cumplimiento normativo. Sin embargo, sostuvo la entidad, en 2024 se constataron nuevos incumplimientos.

La SMA añade en su escrito que, en seguida, y a partir del análisis de los reportes de monitoreo de 2022, 2023 y 2024, detectaron incumplimientos que dieron origen a dos cargos. El primero, por no reportar los parámetros exigidos en el control normativo anual correspondiente a junio de 2024, en el Punto 2 (Bahía de Quintero); y el segundo, por superar los límites permitidos para los parámetros de hidrocarburos volátiles y pH según la norma de residuos líquidos a aguas marinas y continentales superficiales en enero de 2023.

La Jefa de la Oficina Regional de Valparaíso, María José Silva, indicó en el escrito que “existen antecedentes suficientes para iniciar este procedimiento sancionatorio contra Gasmar, con el fin de asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental y proteger la calidad de las aguas de la Bahía de Quintero”.