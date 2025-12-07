Subsidio eléctrico suma 84 mil nuevas postulaciones y Gobierno presiona por extenderlo en 2026

La revisión abarcará a más de 1,8 millones de hogares, consolidando al subsidio como uno de los instrumentos sociales de mayor alcance. El Ejecutivo anticipa doble descuento en las cuentas eléctricas y acelera su ofensiva legislativa para prorrogar el beneficio.

El cuarto proceso de postulación al subsidio eléctrico cerró con 84.820 nuevos inscritos, de acuerdo con cifras del Ministerio de Energía. Con este resultado, la autoridad iniciará la verificación de una base que supera los 1,8 millones de hogares, entre beneficiarios vigentes y postulantes recientes.

La revisión se extenderá durante las próximas semanas y definirá qué familias cumplen con los requisitos regulatorios: pertenecer al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares al 15 de noviembre y mantener la cuenta eléctrica al día, o bien contar con un convenio de pago vigente al 22 de diciembre. La nómina final se publicará en febrero de 2026, mes en que también comenzará la aplicación de los descuentos.

El biministro de Energía y Economía, Álvaro García, destacó que el programa se ha consolidado como un mecanismo clave para mitigar el alza en los costos de electricidad. “Este es un beneficio que alivia directamente el bolsillo de las familias más vulnerables”, señaló, subrayando que el subsidio “se ha convertido en la segunda política social más masiva después de la PGU”.

La autoridad anticipó además que, a partir de febrero, los hogares seleccionados verán un doble descuento durante el primer semestre, combinando el aporte del subsidio con la devolución por cobros en exceso que recibirán todos los clientes regulados. “Cada familia beneficiaria podrá ver en su boleta cuánto le descuentan por subsidio y cuánto le descuentan por devolución”, explicó el biministro.

En términos operativos, el subsidio se aplicará como un descuento mensual, calculado según el número de integrantes del hogar. Los montos semestrales irán desde $30.270 para hogares unipersonales, hasta $54.486 para familias de cuatro o más integrantes, distribuidos en seis cuotas entre febrero y junio de 2026.

La continuidad del subsidio más allá de 2026 depende de la tramitación legislativa que el Ejecutivo busca acelerar. “Tenemos una iniciativa en sus últimos trámites parlamentarios para prorrogar el subsidio”, afirmó el biministro, añadiendo que “si esa ley se aprueba, este beneficio se va a extender más allá de 2026”.