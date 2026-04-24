Alster integra a la abogada Natalia Galindo para liderar el área de Inteligencia Artificial
Algunos de sus objetivos será alcanzar la excelencia operativa en cuentas estratégicas y desarrollar y formar equipos, especialmente mediante apoyo en la formación de abogados junior.
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En su empeño por integrar experiencia en servicios legales, metodologías de operaciones y tecnología para gestionar el trabajo de forma eficiente y con inteligencia estratégica, Alster ha realizado algunos cambios, entre los que se cuenta la incorporación a la firma de la abogada Natalia Galindo como asociada senior en el área de Inteligencia Artificial, cargo que complementa la estrategia de la compañía respecto de su oferta de un entregar un “servicio legal sofisticado, pero cercano y práctico, donde la eficiencia, la tecnología y la gestión son clave”.
La profesional es abogada de la Universidad de Concepción y cuenta con una maestría en Derecho Internacional, Inversiones, Comercio y Arbitraje de la Universidad de Chile y la Universidad de Heidelberg. Además, se ha especializado en áreas como inteligencia artificial y protección de datos.
Foco en innovación
A ello se debe, explican desde la compañía, que el cargo se haya creado especialmente para el ingreso de Galindo, quien deberá cumplir con los objetivos que la firma le han impuesto: excelencia operativa en cuentas estratégicas; implementar y consolidar la metodología “error cero”; y, desarrollar y formar equipos, especialmente mediante apoyo en la formación de abogados junior, cuya entrada se prevé para los meses por venir.
Desde Alster, el abogado y socio fundador, Andrés Jara, explica esta integración con la convicción de que “en un periodo de transformaciones, donde el ejercicio de la abogacía está evolucionando rápidamente hacia un modelo donde la eficiencia, la tecnología y la gestión de la información son tan relevantes como el conocimiento jurídico, este nombramiento nos permitirá innovar con respuestas más rápidas a nuestros clientes, con mayor claridad y con soluciones prácticas”.
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