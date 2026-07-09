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AZ ficha a exdirector de HD Group Juan Pablo González para reforzar área de tecnología e IA

La llegada ocurre en medio de mayores exigencias regulatorias por la entrada en vigencia de la nueva Ley de Datos Personales y la implementación de la Ley Marco de Ciberseguridad.

Por: Equipo DF

Publicado: Viernes 10 de julio de 2026 a las 04:00 hrs.

abogados leyes estudios legales Ley de Protección de Datos Personales
<p>AZ ficha a exdirector de HD Group Juan Pablo González para reforzar área de tecnología e IA</p>

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