AZ ficha a exdirector de HD Group Juan Pablo González para reforzar área de tecnología e IA

La llegada ocurre en medio de mayores exigencias regulatorias por la entrada en vigencia de la nueva Ley de Datos Personales y la implementación de la Ley Marco de Ciberseguridad.

AZ reforzó su práctica de Nuevas Tecnologías e IA con la incorporación de Juan Pablo González como nuevo director.

La llegada del abogado busca fortalecer la asesoría a empresas en protección de datos, ciberseguridad y gobernanza de inteligencia artificial, en medio de mayores exigencias regulatorias por la entrada en vigencia de la nueva Ley de Datos Personales y la implementación de la Ley Marco de Ciberseguridad.

González fue encargado de asuntos legales de la Coordinación Nacional de Ciberseguridad de la Subsecretaría del Interior y ocupó cargos en Deloitte, NTT DATA, Assertiva Risk Advisory y HD Group.