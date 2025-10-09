Entre Códigos CAM Santiago renueva nóminas de arbitraje y mediación Por: Equipo DF arbitraje abogados leyes

El Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago incorporó a 36 nuevos profesionales a sus nóminas de mediación, arbitraje general y árbitros jóvenes, tras un proceso con más de 600 postulaciones. En la ceremonia encabezada por la directora ejecutiva, Ximena Vial, y la presidenta del consejo directivo, María Agnes Salah, se puso foco en la importancia de la integridad y la ética en este ámbito. Se sumaron en esta oportunidad: María Paz Cerda, Johanna Klein, Carmen Sfeir, Carlos Correa, José Joaquín Silva, Bernardo Simian, Maite Aguirrezábal, Leonor Etcheberry, Camila Flores, Judith Pasmiño, Carolina Schiele, José Ignacio Azar, Pablo Letelier, Simón Zañartu, José Luis Diez, Ricardo Reveco, Paz Arriagada, María José Berger, María Ignacia Besomi, Valentina del Solar, Siham El Masou, Isidora Gutiérrez, Brigitte Leal, Dione Meruane, Alicia Thomsen, Manuela Ugarte, Bernardo Aylwin, José Tomás Barros, Miguel Dibarrart, Ricardo Hernández, Felipe Hübner, Juan Pablo Labbé, Óscar Lihn, Javier Maturana, Ignacio Vargas y Fernando Zúñiga.

