Astara nombra a Hugo Castro como gerente general de Nissan en Chile

El ejecutivo tendrá la misión de potenciar el desarrollo de la marca japonesa y liderar su estrategia en el país.

Tras la reciente confirmación que Astara es la representante de Nissan en los mercados de Chile y Perú, la compañía anunció el nombramiento de Hugo Castro como gerente general de Nissan en Chile, quien tendrá la misión de potenciar el desarrollo de la marca japonesa y liderar su estrategia en el país.

“El inicio de las operaciones de Nissan bajo la representación de Astara requiere de un liderazgo sólido y con un conocimiento acabado de la industria y de nuestra cultura organizacional. En ese sentido, el nombramiento de Hugo Castro responde a su destacada trayectoria en el sector y al éxito obtenido en la dirección de marcas como Chery, Mitsubishi Motors. Tenemos la certeza que, su visión estratégica y de futuro será fundamental para dar cumplimiento a nuestro plan de negocios y superar los objetivos de posicionamiento y excelencia que nos hemos trazado para Nissan en el mercado local”, señaló Juan Pablo Mir, country manager de Astara Chile.

Hugo Castro cuenta con una extensa trayectoria de más de 20 años al interior de Astara Chile. Es ingeniero aeronáutico y MBA de la Toulouse Business School, y se ha desempeñado roles estratégicos de alta dirección dentro de la compañía.

"Nuestro foco estará puesto en que, de la mano de Astara y nuestra red de concesionarios, Nissan vuelva a recuperar el protagonismo que históricamente ha tenido en la industria. Buscaremos fortalecer la confianza con nuestros clientes, asegurando una experiencia de primer nivel en todas las etapas, desde el mundo digital, presencial en nuestra red de concesionarios hasta la postventa. Contamos con el robusto respaldo y experiencia de Astara, para consolidar el protagonismo de Nissan en el mercado”, sostuvo Castro.