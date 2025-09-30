Correos de Chile despide a 600 trabajadores, el 15% de su dotación
Durante los primeros seis meses del año, la estatal perdió $ 692 millones, más del triple que en el mismo periodo del año anterior.
Noticias destacadas
Correos de Chile anunció el despido de 600 trabajadores, lo que representa alrededor del 15% de su dotación, según contabilizó la Federación de Trabajadores de la compañía, que agrupa a cuatro de sus sindicatos.
El presidente de esta asociación, Juan Riquelme, junto a otros dirigentes sindicales de la estatal, acudió al Ministerio del Trabajo con el fin de solicitar que se revierta la situación y pidieron al titular de la cartera, Giorgio Boccardo, que se creara una mesa de trabajo para revisar caso a caso e intentar evitar las desvinculaciones.
"Vamos a hacer lo humanamente posible para que esta situación se revierta", dijo Riquelme a la salida de la reunión en el Ministerio.
Fuentes ligadas a la compañía -bajo reserva- señalaron que los despidos son parte de un plan a largo plazo que está ejecutando la empresa, que tiene entre sus fines, justamente, achicar la estructura de la firma.
Durante los primeros seis meses del año, Correos de Chile perdió más de $ 692 millones, más del triple de los $ 202 millones que perdición en el mismo periodo de 2024. Asimismo, sus ingresos también cayeron, de unos $ 75.123 millones a $ 66.744 millones.
Consultada, la empresa declinó emitir comentarios.
