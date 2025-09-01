Deloitte sella su primer hito tras adquirir Virtus Partners: trae a Chile firma de élite en consultoría estratégica

Con la incorporación de Monitor -la firma global de estrategia fundada por Michael Porter-, Deloitte completa una serie de movimientos que incluyen la llegada de dos exsocios de BBK Group, Bernardita Figueroa y Patricio Hernández.

Luego de que en julio Deloitte Chile anunciara la adquisición del 100% de la firma de consultoría local Virtus Partners, ligada a los hermanos Gonzalo y Marcelo Larraguibel, este lunes se anuncia su primer hito al traer a Chile la firma fundada por Michael Porter e integrada a la firma global en 2013, Monitor Deloitte.

Según explicaron en un comunicado, este reciente movimiento refleja una apuesta decidida por fortalecer una plataforma única en el país, que combina pensamiento estratégico de clase mundial, conocimiento profundo del mercado local y capacidad de ejecución de alto impacto.

Este hito, añadieron, marca el inicio de una nueva etapa. A la integración de Virtus se suma la incorporación de dos referentes del mundo de la consultoría: Bernardita Figueroa y Patricio Hernández, exsocios de BBK. Con ellos, destacaron, "Deloitte consolida un equipo de alto desempeño que eleva el estándar del servicio estratégico en Chile a un nivel de excelencia integral que distingue y consolida a Deloitte como la principal compañía de consultoría en Chile".

En este nuevo modelo operativo, el equipo estará integrado por seis socios: los hermanos Gonzalo y Marcelo Larraguibel, Matías Larraguibel, Boris Miranda, Bernardita Figueroa y Patricio Hernández, quienes se integrarán bajo la marca Monitor Deloitte, para acompañar a las empresas líderes del país en sus desafíos más complejos, desde la estrategia hasta su implementación.

En el documento se describe que Monitor Group fue fundada por Michael Porter y un grupo de colegas de Harvard Business School en 1983, posicionándose como una firma de élite en consultoría estratégica, especialmente en temas de crecimiento, competitividad y políticas públicas. En enero de 2013 fue adquirida por Deloitte.

Cambio en el paradigma de la consultoría

En el escrito, el CEO de Deloitte, Christian Durán, sostuvo que, con la llegada de Monitor Deloitte a Chile, "estamos consolidando nuestra estrategia de posicionarnos como la firma que nuestros clientes y el sector empresarial necesitan para generar cambios transformacionales en sus organizaciones con un valor agregado de largo plazo".

"No solo estamos sumando capacidades de primer nivel, estamos cambiando el paradigma del mundo de la consultoría. Porque el verdadero impacto no se impone: se construye juntos”, agregó.

A su juicio, “la llegada de Monitor Deloitte implica mucho más que una nueva marca en el mercado. Es la expresión concreta de una visión: articular una plataforma de consultoría que combine pensamiento estratégico de clase mundial, el conocimiento que la firma tiene de las principales industrias prioritarias en Chile con tecnología avanzada, analítica e inteligencia artificial, buscando completar el ciclo desde la estrategia a la acción, con una mirada de sostenibilidad, gestión del cambio e innovación para generar impactos concretos y de alto valor, todo en una sola firma”.

Durán enfatizó que “esta no es solo una operación de expansión; es una evolución profunda de nuestro propósito como firma. Estamos integrando capacidades estratégicas, metodológicas y humanas, con nuestro profundo conocimiento en tecnología e innovación. Todo esto para crear una firma de categoría única, capaz de anticipar tendencias, liderar la disrupción y generar impacto que importan”.