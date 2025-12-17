Diputados pedirán pronunciamiento de Contraloría por millonarios viajes de directores de ENAP
Los antecedentes de los millonarios viajes al extranjero de directores de ENAP -en especial del representante de los trabajadores Nolberto Díaz y la exministra Laura Albornoz, que entre los dos enteran $167 millones entre 2023 y 2025- serán enviados a Contraloría para su revisión de legalidad y, si hay indicios de actos contrarios a la ley, al Ministerio Público.
Así lo señaló a DF el diputado Frank Sauerbaum (RN), que junto a otros seis parlamentarios oficiaron al gerente general de la estatal, Julio Friedmann, para pedir información de cada viaje, así como los “criterios objetivos, políticas internas, reglamentos o procedimientos utilizados para autorizar” los viajes.
Esto, a raíz de que ENAP dijo que la autorización de los periplos al extranjero se visó en el directorio hace siete años.
