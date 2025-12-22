Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Industria
Industria

El caso Google: “La gran advertencia es que las leyes de competencia no deben empeorar las cosas”

El experto indicó que, pese a que hay que estar atentos a las conductas de empresas dominantes, desmantelar una gigante tecnológica y que los productos queden más caros o con peor funcionamiento “no es una victoria”.

Por: Blanca Dulanto

Publicado: Martes 23 de diciembre de 2025 a las 04:00 hrs.

Google leyes Libre competencia Blanca Dulanto
<p>Herbert Hovenkamp, abogado de libre competencia y profesor de la Universidad de Pennsylvania</p>

Herbert Hovenkamp, abogado de libre competencia y profesor de la Universidad de Pennsylvania

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Regiones

Gerenta general de Desarrolla Biobío es formalizada por cuasidelito de lesiones graves gravísimas y denegación de auxilio tras accidente vehicular
2
Mercados

Saieh regresa al mercado con SMU: recauda más de $ 11 mil millones y baja participación en la firma a 39,84%
3
Regiones

Florece una nueva industria: Chile escala 16 puestos en ranking global de exportadores de flores
4
Mercados

Extranjeros siguen posicionándose contra el peso chileno: ya superan los US$ 6.300 millones netos en el mercado derivado
5
Empresas

Nueva derrota judicial de empresa que pagó millonario sueldo por error
6
Economía y Política

Kast reforzará Aduanas y Tesorería para impulsar plan contra el comercio informal y hacer cambios a contribuciones
7
Internacional

Elon Musk se convierte en la primera persona con patrimonio valorado en US$ 700.000 millones
8
Economía y Política

Gobierno pide la renuncia al director de la "Tía Rica" tras el escándalo luego que Contraloría detectó que personas con antecedentes penales empeñaron bienes
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Fondos de Inversión Entre Códigos Laboral & Personas Construcción Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Columna de Opinión

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete