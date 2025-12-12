Click acá para ir directamente al contenido
Elecmetal acuerda la venta de su participación en el joint venture ESEL en Chile

La firma chilena busca potenciar su presencia global y su estrategia de crecimiento con diversificación, que ya cuenta con operaciones en Chile, Estados Unidos, Perú, China, Zambia, Sudáfrica e Indonesia, atendiendo más de 45 países.

Por: Rodrigo Martínez

Publicado: Viernes 12 de diciembre de 2025 a las 07:35 hrs.

<p>El presidente del directorio de Elecmetal, Baltazar Sánchez, junto a Soledad Quezada, general counsel Latam de The Weir Group. Les acompañan Eugenio Arteaga, gerente general de Elecmetal, y Ricardo Garib, presidente del directorio de Weir Minerals Chile.</p>

El presidente del directorio de Elecmetal, Baltazar Sánchez, junto a Soledad Quezada, general counsel Latam de The Weir Group. Les acompañan Eugenio Arteaga, gerente general de Elecmetal, y Ricardo Garib, presidente del directorio de Weir Minerals Chile.

