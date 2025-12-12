Elecmetal acuerda la venta de su participación en el joint venture ESEL en Chile

La firma chilena busca potenciar su presencia global y su estrategia de crecimiento con diversificación, que ya cuenta con operaciones en Chile, Estados Unidos, Perú, China, Zambia, Sudáfrica e Indonesia, atendiendo más de 45 países.

Elecmetal, proveedor global líder en soluciones para el procesamiento de minerales, acordó la venta de su participación del 50% en el joint venture ESCO Elecmetal Fundición Limitada (ESEL) a su socio Weir, empresa internacional líder en tecnología minera, por un precio de aproximadamente US$ 75 millones, sujeto a ajustes habituales para este tipo de operaciones.

La sociedad ESEL, fundada en 2007, construyó una planta manufacturera que ha sido clave en el suministro de elementos GET (Ground Engaging Tools) para movimiento de tierra para la minería en Chile y Sudamérica. Tras este acuerdo, Weir asumirá la operación directa del negocio en Chile, incluyendo la fabricación y comercialización de componentes GET para equipos de mina. La transición se desarrollará de forma gradual y estructurada, con término estimado para el primer trimestre de 2026.

“Este acuerdo viene a anticipar el vencimiento formal de los contratos de asociación con Weir y se enmarca en el plan de expansión y diversificación de la compañía, donde destacan la expansión de nuestra planta en Changhzou, China, las recientes adquisiciones de empresas con larga trayectoria en el rubro en Perú y Sudáfrica, además de la construcción de una nueva planta manufacturera en Indonesia”, afirmó Baltazar Sánchez, presidente del Directorio de Elecmetal.



Por su lado, el gerente general de Elecmetal, Eugenio Arteaga, afirmó: “Queremos transmitir confianza a nuestros clientes. Hemos estado trabajando desde hace largo tiempo en un plan que prioriza su continuidad operacional y el soporte continuo. Esta transacción nos permitirá seguir avanzando en la entrega de soluciones integrales para la minería en otros mercados y negocios, aumentando nuestra cobertura sobre los 45 mercados en que ya estamos”.

Una compañía global

Fundada en 1917, Elecmetal -ligada al Grupo DF- es una empresa líder en la industria minera que ofrece soluciones integrales para el procesamiento de minerales en todo el mundo. Con ventas anuales de aproximadamente US$1.000 millones en 45 mercados y operaciones en Chile, Estados Unidos, Sudáfrica, Zambia, China y Perú.



Actualmente se encuentra entre los principales proveedores globales de soluciones para los procesos de chancado y molienda, incluyendo revestimientos, bolas de molienda, repuestos, servicios y soluciones digitales.