Elecmetal inaugura planta en Indonesia y se convierte en la primera inversión industrial chilena en el Sudeste Asiático

Tras 15 meses de construcción, Elecmetal inauguró su nueva planta productora de bolas de acero para molienda en Indonesia, marcando un hito al convertirse en la primera firma chilena en realizar una inversión industrial en toda la región del Sudeste Asiático (Asean).

En un inicio, la instalación -desarrollada a través de un Joint Venture 50/50 con Longteng Special Steel- cuenta con una capacidad anual de producción de 130.000 toneladas, complementando las operaciones ya existentes en China y Zambia. En total, Elecmetal cuenta con operaciones en siete países.

“Concretar una inversión industrial en Indonesia es un importante paso en nuestra estrategia de internacionalización y diversificación para ofrecer soluciones integrales sostenibles a las operaciones mineras de todo el mundo”, dijo Eugenio Arteaga, gerente general de la firma ligada a Grupo DF.

Próximamente, y de la mano del mismo socio, la firma chilena iniciará la construcción de otra planta de bolas de molienda en Kazajistán para abastecer a sus clientes mineros de Asia Central.