Francisca Valdés, presidenta de la Unión Social de Empresarios Cristianos (USEC):“Tenemos que ser sostenibles, eficientes, pero no de cualquier manera”

La primera mujer en tomar el timón en 78 años define sus focos de trabajo y asegura que la organización “tiene como misión humanizar la empresa”.

Tras su creación en 1948, la Unión Social de Empresarios Cristianos (USEC) selló un hito histórico al elegir, el 24 de abril, a Francisca Valdés como la primera mujer en tomar el timón de la organización en 78 años. La nueva líder integra el consejo general desde 2009, donde también inauguró la presencia femenina, y en 2017 se sumó al directorio. Hoy esta última instancia de nueve miembros tiene tres directoras y en el consejo las mujeres ya representan casi el 40%.

De cara a sus dos años de gestión, junto a la hoja de ruta que ya tiene trazada la organización al 2030, la nueva presidenta señaló a DF que su foco estará en dos temas: escalar la organización para tener más socios empresas y socios personas (doblar las cifras actuales); y fortalecer el rol público que tiene USEC. “Hemos trabajado mucho hacia adentro, creando nuestra comunidad, nuestros valores, algunos servicios que damos, pero ahora quiero que esto explote hacia afuera, lo quiero hacer crecer, quiero que más gente se acerque para que USEC tenga un impacto mucho mayor”, señaló.

Según explicó, la USEC -donde figuran entre sus empresas socias Bci, Copec, Elecmetal, CristalChile, Consorcio y CMPC- “tiene como misión humanizar la empresa y ser una comunidad de empresarios, ejecutivos y emprendedores que buscan ser mejores personas para transformar sus lugares de trabajo, para construir una sociedad mejor”. Su objetivo -dijo- es ser una comunidad donde se debaten ideas, comparten buenas prácticas y se ayuda a los líderes a mejorar su toma de decisiones, poniendo a las personas al centro.

“El aporte que USEC quiere hacer no es a través de dar lecciones ni de venir a decir cómo se hacen las cosas, sino que desde la convicción de que los líderes empresariales necesitan espacios para pensar mejor las decisiones que ya están enfrentando”, añadió.

“El tema es que no solo sea una IA ocupada para mejorar nuestros procesos, nuestra eficiencia y nuestra productividad, sino que el desafío está en incorporar tecnología sin perder humanidad”.

Para Valdés, el país necesita más dinamismo económico, crecer y son las empresas ese motor que genera empleo, atrae inversión, pero “ese empleo no puede ser de cualquier manera y ese crecimiento no puede ser solamente medido por la rentabilidad o la eficiencia”.

“Necesitamos que sean empleos de calidad y que esa rentabilidad y esa sostenibilidad de las empresas sea poniendo a las personas al centro, que sea un desarrollo humano”, afirmó. Y lanzó: “Hay que crecer, hay que invertir, hay que generar empleo, bien, pero no de cualquier manera”. “Tenemos que ser sostenibles, tenemos que tener resultados y ser eficientes, pero no de cualquier manera, siempre poniendo a la persona al centro”, enfatizó.

Uno de los retos que enfrentan las empresas es la irrupción de la Inteligencia Artificial (IA). Recalca que “el tema es que no solo sea una IA ocupada para mejorar nuestros procesos, nuestra eficiencia y nuestra productividad, sino que el desafío está en incorporar tecnología sin perder la humanidad”.

Esto le exige a las empresas -entre otros elementos- formar a sus colaboradores. “Nos preocupan mucho las personas que pueden quedar rezagadas en este desarrollo, como dice el Papa, que son las mujeres y los jóvenes”, dice, destacando la reciente encíclica del Pontífice.

- ¿Cuál es la ruta que les deja lo señalado por el Papa León XIV?

- Creo que es súper importante el tema de la formación. Por ejemplo, que las empresas den acceso a jóvenes a tener su primera experiencia laboral. Todo el tema de la educación dual, incorporar el talento (...) Todavía tenemos brechas muy grandes entre hombres y mujeres. Con la IA, el drama es que todas las brechas y los sesgos se pueden amplificar. Y ahí tenemos que ser conscientes, los tomadores de decisión tanto del mundo político, gremial y empresarial, que tenemos que actuar en colaboración y conscientes de lo que se nos viene, a través del diálogo, de la conversación, de juntarnos a reflexionar cómo es el Chile que queremos con esta irrupción de la tecnología y que la tecnología no sea un fin, sino sea un medio.

- Mientras el desempleo femenino llegó al 10,5%, el gobierno presentó un paquete de indicaciones al proyecto de Sala Cuna universal. ¿Qué le parecen?

Tengo una mirada muy esperanzadora y positiva respecto a los anuncios. Y creo que el proyecto va a salir, tiene que salir, el tema ya no resiste más análisis. La idea que se presentó sobre el 0,35% (de cotización adicional) tiendo a pensar que es una buena fórmula. Creo que aquí todos tenemos que ponernos. Si destrabamos esto, muchas mujeres van a poder trabajar. Y también es una responsabilidad sobre las familias que queremos tener. Hoy el tema de la baja natalidad es central para USEC y el país. Somos de los países con la natalidad más baja y eso va a afectar no solamente al mercado laboral.

- ¿Qué rol le cabe ahí a las empresas? ¿Cómo puede enfrentarlo?

- Es un fenómeno que va a tener impactos profundos en el mercado laboral. Por eso la empresa está preocupada. No se trata de presionar sobre decisiones personales, para nada, sino que de preguntarnos si como sociedad estamos generando las condiciones para que las personas puedan desarrollar sus proyectos de vida (...) Eso es un tema de país que afecta muchas aristas, pero como afecta al mercado laboral y las empresas estamos ahí, tenemos un rol que cumplir. Y ese rol es promoviendo una cultura laboral más compatible con los proyectos de vida de las personas.