Grupo CAP vende acerera en Argentina en US$ 24,4 millones y sale del mercado trasandino
La firma chilena se desprendió de Tubos Argentinos (TASA). El comprador es Ternium, el mayor fabricante de acero en Argentina y líder en América Latina.
Grupo CAP vendió el 100% de su filial Tubos Argentinos (TASA) a Ternium, el mayor fabricante de acero en Argentina.
La operación incluyó la propiedad y la totalidad de los créditos que tenía TASA con los accionistas, que alcanza una suma de US$ 8,2 millones.
"El precio total de la transacción es de US$ 24,4 millones, sujeto a ajustes y retenciones habituales para este tipo de transacciones", dijo CAP en un hecho esencial.
"Esta operación genera un efecto consolidado en la caja de la Compañía de aproximadamente US$ 22 millones", dijo la empresa.
TASA es un centro de servicios industriales dedicado a la fabricación de tubos y perfiles para aplicaciones estructurales, de conducción y para la industria energética, con ventas anuales cercanas a las 42.000 toneladas.
La operación se enmarca en el objetivo de Grupo CAP de alinear sus negocios con su Estrategia 2030, orientada a liderar en el espacio de los materiales críticos para la descarbonización mediante un portafolio de productos y soluciones innovadoras y sostenibles, dijo esta empresa.
Con esta transacción, "la empresa refuerza su foco estratégico, concentrando recursos y esfuerzos en el portafolio definido en su estrategia de largo plazo", explicó CAP.
