Grupo CAP vende acerera en Argentina en US$ 24,4 millones y sale del mercado trasandino

Grupo CAP vendió el 100% de su filial Tubos Argentinos (TASA) a Ternium, el mayor fabricante de acero en Argentina.

La operación incluyó la propiedad y la totalidad de los créditos que tenía TASA con los accionistas, que alcanza una suma de US$ 8,2 millones.

TASA es un centro de servicios industriales dedicado a la fabricación de tubos y perfiles para aplicaciones estructurales, de conducción y para la industria energética, con ventas anuales cercanas a las 42.000 toneladas.

La operación se enmarca en el objetivo de Grupo CAP de alinear sus negocios con su Estrategia 2030, orientada a liderar en el espacio de los materiales críticos para la descarbonización mediante un portafolio de productos y soluciones innovadoras y sostenibles, dijo esta empresa.

Con esta transacción, "la empresa refuerza su foco estratégico, concentrando recursos y esfuerzos en el portafolio definido en su estrategia de largo plazo", explicó CAP.