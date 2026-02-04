Guerra de fármacos contra la obesidad: Eli Lilly mejora proyecciones y Novo Nordisk se desploma
Pfizer no logró contentar a los inversionistas tras la publicación de los datos de su nuevo tratamiento contra la obesidad.
Noticias destacadas
La temporada de resultados dejó en evidencia cómo se está conformando la carrera por los medicamentos contra la obesidad. Eli Lilly dominó con mejores proyecciones para el 2026, frente a la danesa Novo Nordisk, que rebajó su pronóstico. En tanto, Pfizer todavía se encuentra desarrollando un fármaco que logre convencer al mercado tras la adquisición de la startup Metsera.
Eli Lilly
La gigante estadounidense detrás de Mounjaro y Zepbound informó que espera ventas anuales entre US$ 80 mil y 83 mil millones, por sobre lo esperado por el mercado. Además, proyectó utilidades ajustadas para 2026 de US$ 33,50 a US$ 35 por acción.
En esa misma línea, sus ingresos también superaron las expectativas, con US$ 83 mil millones, muy por sobre los US$ 77.600 millones que esperaban los analistas.
Tras la publicación de los resultados del último trimestre, las acciones subieron 8% en Nueva York.
Ahora, el foco de la principal competidora de Novo Nordisk, está en el formato oral. Desde Eli Lilly señalaron que su píldora para bajar de peso podría obtener luz verde regulatoria en Estados Unidos durante el segundo trimestre de 2026.
Novo Nordisk
Si bien Novo Nordisk -desarrollador del Ozempic y Wegovy- reportó ingresos por 102.434 millones de coronas (US$ 16.200 millones ), un 6,4% más que el mismo período del año anterior, anunció prevé que sus ventas puedan caer entre 5% y 13% en 2026, debido a la presión sobre los precios en EEUU. También dijo ver reducción de su cuota de mercado producto de la competencia entre las versiones genéricas de sus productos.
Tras los resultados, los papeles de la compañía retrocedieron 18% en Dinamarca.
El CEO, Mike Doustdar, dijo a los inversionistas que un aumento en las recetas de medicamentos más baratos contra la obesidad eventualmente reactivará el crecimiento.
Al igual que la compañía estadounidense, parte de la apuesta para los próximos meses está en la píldora de Wegovy, cuyo lanzamiento ya habría alcanzado unos 170 mil pacientes en cuatro semanas, lo que genera un leve optimismo.
Pfizer
El laboratorio estadounidense todavía busca consolidarse como uno de los líderes de la industria. La compañía difundió datos de un fármaco de obesidad ligado a su compra de Metsera, cuyo estudio indicó que a las 28 semanas, los pacientes habrían perdido hasta 12,3% de su peso frente a placebo. Sin embargo, analistas e inversionistas reclamaron más información para juzgar eficacia y seguridad en un mercado dominado por las dos firmas anteriores.
Las acciones cayeron alrededor de 3,5% tras conocerse los datos.
El director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, afirmó que la compañía está actuando con rapidez para alcanzar a los líderes en un mercado que podría llegar a mover los US$ 100 mil millones a finales de la década.
La farmacéutica luchó para adquirir la startup de pérdida de peso Metsera en 2025. Con pocas nuevas aprobaciones en el horizonte para 2026 y la demanda de sus productos contra el Covid-19 en retroceso, el mercado ha puesto gran parte de sus expectativas en que los fármacos experimentales de Metsera resulten exitosos.
En cuanto a los resultados del último trimestre, el laboratorio cerró 2025 con una ganancia neta de US$ 7.771 millones, cifra que implica una baja de 3,2% frente al resultado del año previo. Los ingresos, por otro lado, se situaron en 62.579 millones de dólares, un 1,6% menos que en el ejercicio anterior.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Constructora Minck de Temuco activa inversiones por US$ 150 millones y alista ingreso a la RM con dos proyectos en Lo Barnechea
La firma está ejecutando actualmente una cartera de US$ 84 millones en La Araucanía que incluye un edificio de oficinas, dos desarrollos habitacionales, un centro comercial y el que asegura es el strip center “más grande del sur de Chile”, con 10 mil m2.
Nueva rebaja horaria de la jornada laboral y proteger los datos personales pondrán presión a las empresas este año
Las nuevas autoridades del sector debutarán en un escenario que estará marcado por la reducción de la jornada a 42 horas. Al interior del mundo laboral también se esperan cambios en materia de Ley de Inclusión.
Primer hito de la reforma de notarios: desde abril la Universidad de Chile aplicará prueba de conocimientos a candidatos
El Servicio Civil firmó convenio con la Facultad de Derecho de la Casa de Bello para la implementación de una prueba de conocimientos para seleccionar a los futuros notarios y conservadores.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete