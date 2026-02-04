Guerra de fármacos contra la obesidad: Eli Lilly mejora proyecciones y Novo Nordisk se desploma

Pfizer no logró contentar a los inversionistas tras la publicación de los datos de su nuevo tratamiento contra la obesidad.

La temporada de resultados dejó en evidencia cómo se está conformando la carrera por los medicamentos contra la obesidad. Eli Lilly dominó con mejores proyecciones para el 2026, frente a la danesa Novo Nordisk, que rebajó su pronóstico. En tanto, Pfizer todavía se encuentra desarrollando un fármaco que logre convencer al mercado tras la adquisición de la startup Metsera.

Eli Lilly

La gigante estadounidense detrás de Mounjaro y Zepbound informó que espera ventas anuales entre US$ 80 mil y 83 mil millones, por sobre lo esperado por el mercado. Además, proyectó utilidades ajustadas para 2026 de US$ 33,50 a US$ 35 por acción.

En esa misma línea, sus ingresos también superaron las expectativas, con US$ 83 mil millones, muy por sobre los US$ 77.600 millones que esperaban los analistas.

Tras la publicación de los resultados del último trimestre, las acciones subieron 8% en Nueva York.

Ahora, el foco de la principal competidora de Novo Nordisk, está en el formato oral. Desde Eli Lilly señalaron que su píldora para bajar de peso podría obtener luz verde regulatoria en Estados Unidos durante el segundo trimestre de 2026.

Novo Nordisk

Si bien Novo Nordisk -desarrollador del Ozempic y Wegovy- reportó ingresos por 102.434 millones de coronas (US$ 16.200 millones ), un 6,4% más que el mismo período del año anterior, anunció prevé que sus ventas puedan caer entre 5% y 13% en 2026, debido a la presión sobre los precios en EEUU. También dijo ver reducción de su cuota de mercado producto de la competencia entre las versiones genéricas de sus productos.

Tras los resultados, los papeles de la compañía retrocedieron 18% en Dinamarca.

El CEO, Mike Doustdar, dijo a los inversionistas que un aumento en las recetas de medicamentos más baratos contra la obesidad eventualmente reactivará el crecimiento.

Al igual que la compañía estadounidense, parte de la apuesta para los próximos meses está en la píldora de Wegovy, cuyo lanzamiento ya habría alcanzado unos 170 mil pacientes en cuatro semanas, lo que genera un leve optimismo.

Pfizer

El laboratorio estadounidense todavía busca consolidarse como uno de los líderes de la industria. La compañía difundió datos de un fármaco de obesidad ligado a su compra de Metsera, cuyo estudio indicó que a las 28 semanas, los pacientes habrían perdido hasta 12,3% de su peso frente a placebo. Sin embargo, analistas e inversionistas reclamaron más información para juzgar eficacia y seguridad en un mercado dominado por las dos firmas anteriores.

Las acciones cayeron alrededor de 3,5% tras conocerse los datos.

El director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, afirmó que la compañía está actuando con rapidez para alcanzar a los líderes en un mercado que podría llegar a mover los US$ 100 mil millones a finales de la década.

La farmacéutica luchó para adquirir la startup de pérdida de peso Metsera en 2025. Con pocas nuevas aprobaciones en el horizonte para 2026 y la demanda de sus productos contra el Covid-19 en retroceso, el mercado ha puesto gran parte de sus expectativas en que los fármacos experimentales de Metsera resulten exitosos.

En cuanto a los resultados del último trimestre, el laboratorio cerró 2025 con una ganancia neta de US$ 7.771 millones, cifra que implica una baja de 3,2% frente al resultado del año previo. Los ingresos, por otro lado, se situaron en 62.579 millones de dólares, un 1,6% menos que en el ejercicio anterior.