Inchcape marca hito con la inauguración en Chile del taller de desabolladura y pintura más avanzado de su red global
Con capacidad para 350 vehículos mensuales —y una proyección de hasta 450 unidades—, el taller ubicado en Pudahuel atiende exclusivamente a marcas premium del grupo, entre ellas BMW, MINI, Rolls Royce, Porsche, Jaguar, Volvo y Land Rover.
Inchcape Chile inauguró en Lo Boza, Pudahuel, el taller de desabolladura y pintura (D&P) más avanzado de su red global. Con una inversión de US$ 2 millones y diseño totalmente nacional, el nuevo centro se consolida como un hito en la postventa automotriz premium, indicó este jueves la firma en un comunicado.
El taller cuenta con 5.000 metros cuadrados construidos y 10.000 metros cuadrados de patio de resguardo, diseñado bajo estándares europeos y con ingeniería chilena. La instalación combina cabinas herméticas presurizadas, túneles de iluminación y sistemas endotérmicos de radiación, garantizando reparaciones limpias, precisas y con certificación y garantía de fábrica.
Su operación es 100% eléctrica, utiliza pintura base agua y energía renovable certificada LEED, lo que lo convierte en un referente de sostenibilidad en la industria automotriz.
“Es un orgullo que haya sido concebido y desarrollado en Chile, y que hoy marque un nuevo estándar para nuestras operaciones a nivel global”, señaló Jorge Maldonado, director general de Inchcape Cono Sur, que integra los mercados de Chile, Argentina y Uruguay.
Con capacidad para 350 vehículos mensuales —y una proyección de hasta 450 unidades—, el taller atiende exclusivamente a marcas premium del grupo, entre ellas BMW, MINI, Rolls Royce, Porsche, Jaguar, Volvo y Land Rover. Más de 100 especialistas, capacitados en Europa, participan en el proceso, combinando oficio y tecnología para devolver cada vehículo a su estado original y mantener el valor de fábrica.
El centro también está certificado para la reparación de vehículos eléctricos, dispone de cargadores EV y mantiene una relación directa con todas las compañías de seguros del país, fortaleciendo su rol en la cadena de servicio postventa.
“Para este taller más de 100 especialistas han sido formados con estándares internacionales en Europa y Estados Unidos, trabajando cada día para que este nivel de servicio sea una realidad. Con esto buscamos elevar la postventa premium en Chile, diseñando, innovando y ejecutando soluciones de clase mundial, con impacto regional y global”, aseguró Alejandro Richard, Director marcas premium Inchcape Chile.
Este hito reafirma el liderazgo del grupo británico en el segmento automotriz premium —que concentra cerca del 60% de participación de mercado de alta gama en el país— y forma parte de su estrategia regional de modernización y crecimiento en postventa, consolidando a Chile como referente de innovación y movilidad sustentable en América Latina.
