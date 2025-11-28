Jardines Vitamina enfrenta nueva solicitud de quiebra por deuda de $ 2.500 millones

Una nueva solicitud de quiebra enfrenta Jardines Vitamina, liderada por el empresario Alejandro Bascuñán. Ahora fue Thoughtworks Chile. En su presentación a la justicia, la consultora tecnológica acusó una deuda de $ 2.520 millones, “más reajustes y el interés máximo convencional del total de la suma hasta su entero pago”.

En su mejor momento, Vitamina llegó a tener cerca de 67 sucursales en Chile, posicionándose como la red de educación inicial más grande del país.

En 2019, aterrizó en Brasil. Sin embargo, la pandemia cambió los planes de la firma: cerró su negocio en el gigante sudamericano y bajó el número de sucursales a nivel local.

No han dado declaraciones, pero al interior de Vitamina esperan salir adelante, negociando con proveedores y arrendatarios.