Jardines Vitamina enfrenta nueva solicitud de quiebra por deuda de $ 2.500 millones
Noticias destacadas
Una nueva solicitud de quiebra enfrenta Jardines Vitamina, liderada por el empresario Alejandro Bascuñán. Ahora fue Thoughtworks Chile. En su presentación a la justicia, la consultora tecnológica acusó una deuda de $ 2.520 millones, “más reajustes y el interés máximo convencional del total de la suma hasta su entero pago”.
En su mejor momento, Vitamina llegó a tener cerca de 67 sucursales en Chile, posicionándose como la red de educación inicial más grande del país.
En 2019, aterrizó en Brasil. Sin embargo, la pandemia cambió los planes de la firma: cerró su negocio en el gigante sudamericano y bajó el número de sucursales a nivel local.
No han dado declaraciones, pero al interior de Vitamina esperan salir adelante, negociando con proveedores y arrendatarios.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Startuplab de Patagonia abrirá sus puertas el primer trimestre de 2026 para acelerar empresas de base científico tecnológica
Hace un mes, la Corfo asignó al Patagonia Biotech Hub uno de los dos centros regionales de la política Startup Labs. Su primera convocatoria abrirá espacio para 10 startups.
Clínica Las Condes firma convenio docente con Universidad Andrés Bello por unos US$ 37 millones
“El propósito es asegurar la formación de estudiantes de pre y postgrado y técnicos en salud en entornos clínicos de alta complejidad, el desarrollo de proyectos de investigación y transferencia tecnológica con impacto en la práctica clínica", detalló la entidad.
BRANDED CONTENT
Bci lanza nueva propuesta integral con asesoría global experta y beneficios exclusivos
Acompañamiento de equipos comerciales especialistas y atención personalizada, acceso a la plataforma internacional (Chile, Perú y EE.UU.) y soluciones digitales de vanguardia son parte de las novedades que complementan una experiencia integral, con beneficios exclusivos, cashback usando tarjetas de crédito, accesos a salones VIP de aeropuertos, experiencias únicas y servicios preferentes
Bci lanza nueva propuesta integral con asesoría global experta y beneficios exclusivos
Acompañamiento de equipos comerciales especialistas y atención personalizada, acceso a la plataforma internacional (Chile, Perú y EE.UU.) y soluciones digitales de vanguardia son parte de las novedades que complementan una experiencia integral, con beneficios exclusivos, cashback usando tarjetas de crédito, accesos a salones VIP de aeropuertos, experiencias únicas y servicios preferentes
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete