Masisa concluye reestructuración de pasivos por US$ 88 millones y alivia calendario de pagos hasta 2027

La firma dijo que la operación "contribuirá a mejorar su liquidez y a enfrentar con mayor estabilidad el desafiante contexto de mercado actual".

La chilena Masisa, icónica fabricante de tableros y revestimierntos de madera, informó este jueves a la Comisión para el Mercado Financiero que concluyó exitosamente un proceso de reestructuración de sus pasivos financieros por aproximadamente US$ 88 millones, como parte de su programa de fortalecimiento de su posición financiera.

Según detalló la firma a través de un comunicado, la operación incluyó la modificación de contratos de financiamiento de corto y largo plazo con sus acreedores bancarios, además del canje de los Bonos Serie L por Bonos Serie O, proceso que ya había sido informado al mercado.

Como resultado de la reestructuración, Masisa afirmó que contará con un perfil de vencimientos más adecuado a su realidad operacional, contemplando el inicio de las amortizaciones a partir del año 2027, "lo que contribuirá a mejorar su liquidez y a enfrentar con mayor estabilidad el desafiante contexto de mercado actual".

Desde la compañía destacaron que la operación representa que “haber concluido con éxito este proceso representa un paso relevante para fortalecer la posición financiera de la Compañía y brindar una mayor estabilidad para el desarrollo futuro de sus operaciones”.