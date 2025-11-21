Menores resultados de Hapag-Lloyd golpean a Vapores y sus utilidades retroceden 10% a septiembre

"El año ha estado marcado por una alta volatilidad, con conflictos geopolíticos que se mantienen, nuevas políticas arancelarias en desarrollo, costos al alza y menores tarifas en general", dijo el gerente general de la compañía, Óscar Hasbún.

La Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV) reportó sus resultados acumulados a septiembre, período en que registró utilidades por US$ 175,7 millones; cerca de un 10% menos que los primeros nueve meses de 2024.

Las cifras, explicó Vapores, se deben a los menores resultados obtenidos por Hapag-Lloyd, sumado a los inferiores ingresos financieros netos obtenidos en el periodo por mantener "un menor nivel de caja promedio".

En concreto, la firma explicó que, a pesar de que Hapag-Lloyd registró un aumento de volumen bastante superior al mercado (9,1% versus 4,1% promedio); las tarifas de flete registraron una baja (4,8%), hubo mayores costos por problemas operativos en puertos y desvíos de naves por el Cabo de Buena Esperanza, a lo que se suman costos iniciales de la red Gemini, todo lo cual se tradujo en un menor resultado operacional.

Sin embargo, la compañía señaló en un comunicado de prensa que este menor aporte de la naviera europea fue compensado en parte por un inferior gasto de impuestos por menores dividendos recibidos desde Alemania (US$ 181,2 millones) y por una positiva diferencia de cambio (US$ 77,1 millones).

“El año ha estado marcado por una alta volatilidad, con conflictos geopolíticos que se mantienen, nuevas políticas arancelarias en desarrollo, costos al alza y menores tarifas en general. En este contexto desafiante, la nueva alianza Gemini ha mostrado buenos resultados, con índices de confiabilidad históricamente altos y muy por sobre los de la industria”, dijo el gerente general de CSAV, Óscar Hasbún.

Cabe recordar que Hapag-Lloyd ajustó sus proyecciones para 2025. Según la naviera, se prevé que el Ebitda esté entre US$ 3.100-US$ 3.600 millones y el Ebit entre US$ 600-US$ 1.100 millones. Las perspectivas previas consideraban un Eebitda de entre US$ 2.800-US$3.800 millones y un Ebit entre US$ 250-US$1.250 millones.

Por otra parte, Hapag-Lloyd anunció que invertirá en 22 nuevos buques con capacidades inferiores a 5.000 TEU, probablemente con una combinación de arriendos a largo plazo y buques propios. "El objetivo es promover una flota más eficiente y disminuir las emisiones", concluyó la firma.