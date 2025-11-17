Negocio de arriendo de autos de la alemana Sixt será operado en Chile por Tattersall
La empresa alemana de soluciones de movilidad Sixt logró un acuerdo en Chile con Tattersall para que este grupo local maneje su negocio de arriendo de autos en el país.
Cabe señalar que Tattersall ya estaba en este giro, pero con otra empresa: Europcar. Tras diez años, dejó a esta compañía europea y fichó ahora por la germana.
Con este acuerdo, el 1 de noviembre pasado Sixt concretó su regreso a Chile en el negocio de arriendo de autos tanto en el segmento turístico como corporativo, un rubro que muestra cada vez más dinamismo.
Cabe recordar que, previamente, Global Soluciones Financieras operaba la franquicia de Sixt Rent a Car en el país, pero en diciembre del año 2024, esa compañía tomó la decisión de dejarla de lado.
