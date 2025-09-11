Click acá para ir directamente al contenido
Quiñenco saca cuentas alegres al cierre del primer semestre y sus ganancias se disparan 218,5%

Las utilidades del brazo industrial del grupo Luksic subieron en gran medida por la mayor contribución del segmento transporte, a lo que se sumó un mayor aporte de Nexans, Enex, SM SAAM y Banco de Chile.

Por: Valeria Ibarra

Publicado: Jueves 11 de septiembre de 2025 a las 13:45 hrs.

