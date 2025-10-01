Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Industria
Industria

Red de servicentros del grupo Luksic entra al negocio de la última milla de la mano de Chilexpress

Si bien el servicio ya está presente en algunos puntos Upa! de la Región Metropolitana, hacia 2026 proyectan desde Enex consolidar una red de alcance nacional.

Por: Karen Peña

Publicado: Miércoles 1 de octubre de 2025 a las 20:20 hrs.

luksic Shell centros comerciales Karen Peña
<p>Gerente general de Enex, Nicolás Correa, junto a su homólogo de Chilexpress, Alfonso Díaz.</p>

Gerente general de Enex, Nicolás Correa, junto a su homólogo de Chilexpress, Alfonso Díaz.

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Corte Suprema zanja disputa del MOP con dueña de cementerio, que cuestionó que teleférico a Ciudad Empresarial atraviese su espacio aéreo
2
Empresas

Empresas rebaten al Gobierno e insisten en millonarios pagos pendientes del Minvu: “Resulta coherente con las cifras que manejamos”
3
Mercados

Quiénes componen el Consejo Técnico de Inversiones que tendrá un rol clave en el régimen de los fondos generacionales
4
Empresas

Firma chilena que gestionaba compras locales de BHP se lanza contra la gigante australiana e inicia arbitraje acusando incumplimientos contractuales
5
Empresas

Cencosud tras denuncia de despidos masivos: “Estas decisiones forman parte de la transformación necesaria”
6
Economía y Política

Imacec decepciona en agosto y la actividad económica crece muy por debajo de los pronósticos
7
Economía y Política

Ad portas del Presupuesto 2026, Contraloría visa decreto donde Hacienda admite incumplimiento de meta fiscal
8
Economía y Política

Boric propone Presupuesto 2026 con un alza del gasto de 1,7% y utiliza discurso oficial para criticar plan fiscal de Kast
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Laboral & Personas Construcción Entre Códigos Innovación y Startups Salud Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete