Red de servicentros del grupo Luksic entra al negocio de la última milla de la mano de Chilexpress
Si bien el servicio ya está presente en algunos puntos Upa! de la Región Metropolitana, hacia 2026 proyectan desde Enex consolidar una red de alcance nacional.
Noticias destacadas
Siguen los movimientos en el denominado negocio de última milla. Enex, licenciataria de Shell en Chile y ligada al grupo Luksic, y Chilexpress, empresa de logística y distribución, sellaron esta semana un nuevo hito con la incorporación de los servicios logísticos de Chilexpress en la red de tiendas Upa!
En concreto, esta alianza -cuyo monto de inversión involucrado no fue revelado- contempla la incorporación de los servicios logísticos de Chilexpress en la red de tiendas Upa! de Shell, a través de módulos automatizados drop off que permiten realizar envíos y devoluciones en menos de 10 segundos, de manera simple, segura y con disponibilidad 24/7 en espacios de conveniencia.
Según explica a DF el gerente general de Enex, Nicolás Correa, el servicio comenzó hace algunos meses con un piloto y, tras su éxito y la positiva respuesta de los clientes, ya se amplió a 14 puntos en la Región Metropolitana, en comunas como Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, Ñuñoa, Peñalolén, Santiago y Colina. “Durante los próximos meses seguiremos creciendo con nuevas ubicaciones y hacia 2026 proyectamos consolidar una red de alcance nacional, integrada en tiendas estratégicamente ubicadas para estar cada vez más cerca de las personas”, adelanta Correa.
En esa línea, el gerente general de Chilexpress, Alfonso Díaz, comenta que, “más allá de la expansión, este hito abre la puerta a seguir innovando en formatos de autoatención y conveniencia, altamente valorados por los clientes”. Recalca que el objetivo “es diversificar la oferta de servicio a los clientes, ampliar las alternativas de envío, robustecer la red de Chilexpress y entregar una experiencia cada vez más flexible y confiable”.
Consultados sobre cómo ven que se refuerza su posición respecto a los competidores, Díaz sostiene: “Nuestra estrategia está radicada en maximizar la experiencia de nuestros clientes y ofrecerles todas las alternativas y opciones para enviar y recibir sus envíos, en todas las formas y formatos posibles y a lo largo y ancho del país: cuándo enviar, cómo enviar y, dependiendo de cuán rápido quieran hacerlo, cuánto pagar por ellos”. “Queremos que nuestros clientes sean libres de elegir. Esta alianza con Shell refuerza este propósito y estamos muy entusiasmados de llevarla adelante”, remató Díaz.
Las metas
Sobre las metas que se quieren lograr con esta alianza, desde Chilexpress apuntan a que es seguir acercando soluciones más cómodas y accesibles a los clientes, replicando el éxito que ya han tenido con módulos en sus sucursales, los que han tenido -dice Díaz- una excelente aceptación.
“Con esta alianza, desde Chilexpress, queremos que estos nuevos puntos se conviertan en referentes y que sumen a nuestros más de 1.000 puntos de atención a lo largo de Chile, ampliando cobertura en Santiago y regiones, y a la vez abrir un camino de innovación conjunta: no solo en el formato de los módulos, sino también en el desarrollo de nuevos formatos y servicios”, asegura el ejecutivo.
Mientras, el gerente general de Enex, afirma: “Para Shell esta alianza implica entregar diversos servicios a los clientes en el mismo punto de venta, como parte de nuestro objetivo de adaptarnos a las necesidades de las personas y consolidar una red de tiendas de conveniencia cada vez más integral”.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Las abogadas que lideran la estrategia jurídica del histórico acuerdo entre Codelco y Anglo
Abogadas con ADN minero, de gran expertise técnico y, sobre todo, con un perfil dialogante —como destacan sus pares— fueron piezas clave para coordinar a los equipos internos, externos y a sus respectivas contrapartes.
Trump logra acuerdo con Pfizer: farmacéutica rebajará 50% precios de medicamentos en EEUU y obtendrá tres años de gracia frente a aranceles
La compañía se comprometió además con un plan de US$ 70 mil millones en investigación, desarrollo y manufactura local durante los próximos años. El mandatario había señalado previamente que su gobierno impondría sobretasas de 100% a las medicinas de marca a partir de este miércoles.
Estaciones de servicio a GSI y Moneda Patria: fondo en cierre de Banchile confirma primera venta de activos
Se trata de cuatro recintos ocupados por Aramco y seis por Shell. Los ingresos serán destinados “principalmente al pago de obligaciones financieras" de las sociedades del vehículo, aseguró la gestora.
BRANDED CONTENT
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete