Renzo Fenzo asume la gerencia general de Renault en Chile bajo la distribución de Astara

El ingeniero cuenta con más de 15 años trabajando en el sector automotriz y su carrera destaca por la gestión comercial integral de marcas y el desarrollo de estrategias de negocio orientadas al cliente.

Luego que Astara asumió la representación y distribución oficial de Renault, Renzo Fenzo, se incorporó como gerente general de la marca francesa en Chile.

Según explicó Astara en un comunicado difundido este miércoles, el arribo de Fenzo busca asegurar una transición fluida en la representación del fabricante europeo. Con este nombramiento, Astara -que opera hace 25 años en el mercado local- busca proyectar el crecimiento de la marca apoyándose en su experiencia operativa y en su conocimiento de la industria automotriz chilena.

Fenzo es ingeniero automotriz del Politécnico de Turín, con estudios de Ingeniería Industrial en Santiago y más de 15 años de trayectoria en el sector automotor. Su carrera destaca por la gestión comercial integral de marcas y el desarrollo de estrategias de negocio orientadas al cliente. Antes de asumir este cargo, lideró la importación de seis marcas de vehículos en Chile como gerente general y ocupó puestos de alta dirección comercial en el país.

"En su nuevo rol, el ejecutivo conducirá el plan de negocio de Renault bajo el alero de Astara, alineado con la estrategia global "FutuREady" de la matriz francesa. Sus prioridades serán liderar una red comercial renovada y acelerar el despliegue de una nueva gama de productos en el mercado local, con la experiencia del usuario como eje central y apoyándose en la tecnología y análisis de datos de Astara, para impulsar el crecimiento de la marca", indicó Astara.

Respecto de este nuevo paso, Fenzo señaló que “asumir la conducción de Renault en Chile representa un desafío de gran relevancia, especialmente al iniciar esta alianza con Astara, donde somos el primer país de nuestro grupo en representar la marca. Este hito coincide, además, con una importante etapa de renovación global de productos, lo que nos abre una oportunidad única para acelerar nuestra presencia en el mercado nacional”. El ejecutivo agregó que el objetivo es honrar la trayectoria histórica de la marca en el país y proyectar una fase de crecimiento sostenido y competitivo.

Por su parte, el country manager de Astara Chile, Juan Pablo Mir, destacó que "la llegada de Renzo va en línea con lo que hemos venido construyendo: un equipo sólido y comprometido, capaz de impulsar el crecimiento de Astara con una visión de largo plazo y de constante innovación, bajo estándares de excelencia que nos permitan responder a los desafíos que tiene por delante la industria".