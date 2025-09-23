Click acá para ir directamente al contenido
Reuniones en muelles, whatsapps y denuncias de pescadores a la prensa magallánica: la historia detrás de la colusión de la centolla

Tras cuatro años y medio de investigación, la FNE denunció a siete empresas y ocho ejecutivos de coordinarse para comprar este recurso a los pescadores artesanales.

Por: Martín Baeza

Publicado: Martes 23 de septiembre de 2025 a las 17:50 hrs.

