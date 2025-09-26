Sale a la venta exclusiva propiedad en Zapallar: piden casi US$ 10 millones

“Casa en inigualable ubicación”, reza un reciente aviso de venta inmobiliaria en el portal de la intermediadora Engel & Völkers.

Se trata de una exclusiva propiedad en primera línea de la playa de Zapallar, en la Región de Valparaíso.

La vivienda supera los 350 metros cuadrados de superficie y está emplazada en un terreno de 5.413 metros cuadrados.

¿El valor de la propiedad? Sus dueños piden UF 235 mil, equivalente a US$ 9,7 millones.

Su principal atractivo, junto con su ubicación, es el gran terreno donde se edificó el exclusivo inmueble. De hecho, en la descripción de éste, se destaca que el terreno es subdivisible, con una posible construcción de tres casas adicionales a la ya existente, que tiene vista al mar.

Emplazada en Av. Zapallar 225, por la casa se deben pagar poco más de $ 4 millones cada trimestre por concepto de contribuciones.

Diario Financiero habló con uno de los dueños de la propiedad (son varios hermanos), quien pidió reserva de su identidad. Destacó que la vivienda tiene 600 metros de frente a la playa y que, si bien han recibido ofertas, aún no se ha llegado a acuerdo.