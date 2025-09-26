Se concreta una de las mayores operaciones inmobiliarias del año valorada en unos US$ 38 millones

La empresa pública Desarrollo País completó la compra de emblemático edificio en Agustinas a Metlife.

Es catalogada como una de las operaciones inmobiliarias más relevantes en lo que va del año. Se trata de la compra que hizo la empresa pública Desarrollo País (exFondo de Infraestructura) de un edificio de 25 pisos en Agustinas, Santiago centro. Hace unos días, la entidad completó el proceso de compra del inmueble a Metlife.

El objetivo del fondo con la mentada adquisición del inmueble de 20 mil metros cuadrados, ubicado en Agustinas 640, es transformarlo en el nuevo edificio institucional de la Policía de Investigaciones (PDI), lo que le permitirá centralizar una parte significativa de sus operaciones.

El edificio será entregado bajo un arriendo a largo plazo a la PDI.

Según conocedores de las tratativas, la operación de compraventa fue valorada en unos US$ 38 millones.

Este proyecto impulsado por Desarrollo País se concretó bajo un modelo mixto que combinó capital propio y financiamiento privado.

Junto con la compra del inmueble a Metlife, la iniciativa del fondo considera trabajos de adaptación técnica, normalización eléctrica y habilitación interior, proyectándose la entrega del edificio completamente habilitado a la institución en 2026.

El exFondo de Infraestructura tiene en marcha una serie de otros proyectos. Uno de los más emblemáticos se emplazará en un terreno en Conchalí donde se ubicaba uno de los centros comerciales Open Plaza de Falabella, en la esquina de Pedro Fontova con Vespucio Norte.

La entidad pública le pagó US$ 13,8 millones a Falabella por el terreno de 29.115 metros cuadrados, en un acuerdo con el Ministerio de Vivienda (Minvu), que proyecta levantar viviendas sociales y un parque.

Durante varios años, el recinto fue un conjunto comercial conformado por un supermercado Tottus y un Sodimac Constructor. En 2016, se inició la remodelación del complejo para transformarlo en un centro comercial vecinal, lo que duró tres años: en octubre de 2019, en medio de la crisis social, parte del recinto fue incendiado y no se volvió a abrir.