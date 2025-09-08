Sociedad de Southern Cross que controla terrenos de estaciones Aramco sale oficialmente a la venta

Ameris Capital, que administra el fondo, detalló que se enajenará el 100% de las acciones de Rentas y Desarrollo Baker SpA.

Ameris Capital -en su rol de administradora del fondo de inversión Private Equity Real Estate- oficializó, en un hecho esencial publicado durante la tarde de este lunes, que su directorio aprobó dar curso a un proceso de oferta privada para la venta de la totalidad de las acciones de la sociedad Rentas y Desarrollo Baker SpA.

Este vehículo de inversión, ligado a Southern Cross -el fondo ligado a Raúl Sotomayor y Norberto Morita- cuenta con un portafolio inmobiliario que está compuesto principalmente, por estaciones de servicio arrendadas a largo plazo a Esmax Distribución, de propiedad de Aramco.

Cabe recordar que Southern Cross, en marzo de 2024, ya había concretado la venta de Esmax, sociedad que anteriormente era la licenciataria de Petrobras en Chile, a la gigante saudí.

No obstante, se mantuvo con el control de Baker y, hace cuatro meses, tomó la decisión de abrir un nuevo proceso para enajenar esta compañía.

Según publicó DF, además de las estaciones de servicio, la cartera de Baker también incluye desarrollos comerciales complementarios, tales como strip centers y locales stand alones donde operan pizzerías y farmacias, entre otras tiendas.

Asimismo, la empresa ha comenzado a trabajar en anteproyectos para sus terrenos, los cuales combinan viviendas, oficinas, bodegas y locales comerciales.

En los últimos meses, entre otros, ha logrado la aprobación de un anteproyecto para un edificio de siete pisos en el sector Cantagallo (Las Condes) y de uno de 12 pisos en la esquina de Vitacura con Vespucio. Ambos consideran locales comerciales, viviendas y bodegas.

Previamente, ya tenían otros cuatro anteproyectos aprobados: dos en Providencia, uno en Ñuñoa y uno en Recoleta.