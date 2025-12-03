“Zapallar merece un supermercado”: SMU asegura que perseverará con proyecto pese a revés judicial
La matriz de Unimarc indicó que el proyecto fue diseñado con una escala “humana y atractiva”, desarrollado por arquitectos de alto nivel.
Con el año 2026 a la vista, las grandes compañías del país comenzaron a delinear sus planes para los próximos ejercicios; y SMU, ligada al empresario Álvaro Saieh, ya mostró sus cartas.
En una presentación realizada en el hotel Radisson Blu de Las Condes, la empresa detalló los resultados de su plan estratégico 2023-2025, y presentó la hoja de ruta que seguirá en los próximos años.
El gerente general de la empresa, Marcelo Gálvez, reiteró el plan de inversión de US$ 600 millones para los próximos cinco años. Detalló, además, que US$ 402 millones se ejecutarán en los primeros tres del período. De ese monto, el 55% se enfocará en crecimiento orgánico, el 20% en eficiencia y productividad y el restante 25% en continuidad operacional. Solo en tecnología planea desembolsar otros US$ 87 millones.
Con este despliegue, SMU proyecta abrir 38 locales en Chile -23 Unimarc, 10 Super 10 y cinco Alvi- y 22 en Perú, además de realizar 80 upgrades de tiendas.
Gálvez también se refirió a la reestructuración organizacional que la compañía ejecutó hace algunas semanas, proceso derivado de una consultoría que recomendó eliminar duplicidades y ajustar la estructura interna. La decisión implicó la salida de cerca de 200 trabajadores y un costo asociado cercano a $ 3.500 millones.
El supermercado en Zapallar
Pero los números no fueron el tema central de la cita. En el ambiente flotaba el conflicto por el nuevo supermercado que SMU busca instalar en Zapallar, donde la oposición de vecinos y el municipio se ha intensificado.
Hace pocos días la Corte Suprema rechazó un recurso presentado por la compañía, respaldando el proceso de la Dirección de Obras Municipales que invalidó dos Certificados de Informaciones Previas.
Consultado por el revés, Gálvez afirmó que la empresa está convencida de que “Zapallar merece un supermercado”, y subrayó que el proyecto fue diseñado con una escala “humana y atractiva”, desarrollado por arquitectos de alto nivel. “Vamos a perseverar con el proyecto, siempre dentro del marco de la normativa urbana de la zona”, señaló.
