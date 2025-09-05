Aguas Andinas informa corte de suministro para hoy y hasta el 7 de septiembre en seis comunas de la RM

La interrupción afectará a 121.642 clientes, de los cuales un 58% corresponde a remarcadores, es decir, edificios con sistemas de almacenamiento interno.

Aguas Andinas reiteró que interrumpirá el suministro de agua potable en seis comunas de la Región Metropolitana entre hoy 5 de septiembre y el domingo 7 de septiembre.

La empresa sanitaria informó que el corte afectará a 121.642 clientes, de los cuales un 58% corresponde a remarcadores, es decir, edificios con sistemas de almacenamiento interno.

El impacto mayor del corte será en Independencia, donde el cese del servicio afectará al 100% de los clientes. Le siguen Recoleta, comuna donde no llegará agua para el 66% de los hogares y en Renca, donde la interrupción afectará al 23% de la población.

Las restantes municipios con cortes programados son Conchalí, donde el 19% de los hogares no tendrá el vital elemento, así como Santiago (10%) y Providencia (2%).