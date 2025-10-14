Firma neoyorquina de inversiones entra a la minería chilena con acuerdo para adquirir el 25% de dos proyectos de Capstone Copper

La minera canadiense anunció el ingreso de Orion Resources Partners como socio estratégico en el desarrollo de sus proyectos Santo Domingo y Sierra Norte, ubicados en la Región de Atacama.

La minera canadiense Capstone Copper anunció la entrada de Orion Resource Partners LP —firma neoyorquina de inversión alternativa especializada en metales y materiales críticos— como socio estratégico en los proyectos Santo Domingo y Sierra Norte, en la Región de Atacama.

El acuerdo considera una inversión de hasta US$ 360 millones por una participación del 25% en ambas iniciativas, ubicadas a 35 kilómetros de la operación Mantoverde, también de Capstone.

Según detalló la compañía, la operación se estructuró en tres fases: un pago inicial de US$ 225 millones al momento de la decisión final de inversión (FID, por su sigla en inglés) de Santo Domingo; un segundo aporte de US$ 75 millones dentro de los seis meses posteriores; y pagos contingentes por hasta US$ 60 millones ligados al cumplimiento de hitos de desarrollo.

De forma paralela, Orion suscribirá acciones de Capstone por US$ 10 millones, con una prima del 5% sobre el precio promedio de los últimos cinco días antes del anuncio, recursos que se destinarán a nuevos programas de exploración en ambos proyectos.

El CEO de Capstone Copper, Cashel Meagher, afirmó que Santo Domingo “representa el próximo pilar de crecimiento transformacional dentro del distrito de clase mundial que estamos construyendo en la Región de Atacama”, destacando la baja intensidad de capital y los costos del primer cuartil proyectados para la mina.

Por su parte, Istvan Zollei, director de inversiones de Orion, sostuvo que la firma confía en la experiencia local y la licencia social de Capstone para desarrollar “una operación cuprífera diversificada y de alta calidad, produciendo los metales que el mundo necesita para la transición energética”.

John MacKenzie, presidente del directorio de Cpastone, comentó: "Esta transacción marca un hito importante para liberar el valor de Santo Domingo y el distrito en general. Tras la exitosa construcción y puesta en marcha de Mantoverde, el desarrollo de Santo Domingo facilitará el establecimiento de un distrito cuprífero de clase mundial en la jurisdicción minera de primer nivel de Atacama, Chile. Estoy entusiasmado con esta ampliación de la relación entre Capstone y nuestro mayor accionista, Orion, un equipo con el que he tenido el privilegio de trabajar desde la fundación de Mantos Copper en 2015. Creo que esta alianza estratégica aprovechará las fortalezas de ambas compañías para impulsar un crecimiento transformador del cobre a través del Proyecto Santo Domingo".

El proyecto Santo Domingo —un yacimiento de cobre, hierro y oro con todos sus permisos ambientales aprobados— contempla una vida útil de 19 años y una producción promedio de 106 mil toneladas anuales de cobre durante los primeros siete años, con un capital inicial de US$ 2.300 millones. Según el estudio de factibilidad actualizado, generará 6.000 empleos en construcción, 1.000 permanentes en operación y más de US$ 2.000 millones en impuestos durante su vida útil.

La decisión final de construcción está prevista para la segunda mitad de 2026, con Capstone manteniendo la opción de recomprar la participación de Orion una vez que el proyecto entre en producción comercial.