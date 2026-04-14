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Chile y Argentina acuerdan retomar sesiones del tratado minero binacional para facilitar proyectos en la frontera

El Ministerio de Minería informó, además, que el Gobierno ratificó a a Rodrigo Urquiza como secretario ejecutivo por el lado chileno del Tratado de Integración y Complementación Minera.

Por: Patricia Marchetti

Publicado: Martes 14 de abril de 2026 a las 16:44 hrs.

cobre Minería Argentina Patricia Marchetti
<p>Chile y Argentina acuerdan retomar sesiones del tratado minero binacional para facilitar proyectos en la frontera</p>

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