Chile y Argentina acuerdan retomar sesiones del tratado minero binacional para facilitar proyectos en la frontera

El Ministerio de Minería informó, además, que el Gobierno ratificó a a Rodrigo Urquiza como secretario ejecutivo por el lado chileno del Tratado de Integración y Complementación Minera.

Con la Cesco Week de telón de fondo -evento icónico del sector minero que convoca a altos ejecutivos cupríferos de todo el mundo-, el Ministerio de Minería informó que, este martes, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, se reunió con el secretario de Minería de Argentina, Luis Lucero, y acordaron "retomar las sesiones de la Comisión Administradora" del tratado minero entre ambos países durante el primer semestre de este año.

De acuerdo con un comunicado de la cartera, el objetivo de este nuevo reimpulso del Tratado de Integración y Complementación Minera es "dar celeridad al análisis de los proyectos fronterizos sujetos a este marco". Además, el Gobierno ratificó a Rodrigo Urquiza, encargado de Asuntos Internacionales de Cochilco, como secretario ejecutivo por el lado chileno del tratado.

El acuerdo -firmado en 1997 y vigente desde el año 2000- establece un marco jurídico conjunto para facilitar el desarrollo de proyectos mineros en zonas limítrofes, de la mano de una coordinación regulatoria en temas de aduanas, tributación, trabajo e infraestructura. "Su implementación se realiza caso a caso, a través de Protocolos Adicionales Específicos (PAE), que delimitan las áreas de operación y establecen las condiciones particulares para cada proyecto", detalló el Ministerio.

La gobernanza del tratato recae en una Comisión Administradora binacional integrada por autoridades de Minería y Relaciones Exteriores de ambos países, apoyada por secretarías ejecutivas y grupos de trabajo técnicos.

El biministro Mas señaló que “existen grandes oportunidades de cooperación e integración con Argentina, especialmente en el ámbito minero, y donde nosotros podemos colaborar en temas de conocimiento, logísticos, entre otros”. Agregó que “estamos potenciando un trabajo conjunto con Argentina para impulsar el desarrollo de proyectos e inversiones mineras que favorezcan a ambos países y generen más empleo”.