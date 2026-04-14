Pacheco defiende "exitosa gestión" en Codelco y remarca que su permanencia en Novandino es decisión de su directorio

El líder de la estatal evitó polemizar con el biministro Mas y enfatizó que el momento para dar cuenta del estado de la empresa es la junta de accionistas del próximo lunes.

"No voy a hacer comentarios porque no corresponde", fue la frase que repitió Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco, al ser consultado este martes por las críticas que el biministro Daniel Mas ha disparado contra la cuprera la última semana.

Tras participar de la Conferencia Mundial del Cobre 2026, organizada por CRU Group al alero de la Cesco Week, el exministro profundizó su postura diciendo que "la junta de accionista es el momento en el cual nosotros como directorio damos cuenta a los accionistas -entre ellos el Gobierno a través de los Ministerios de Hacienda y Minería- de la gestión 2025 y sobre los desafíos que tiene Codelco, de manera que no me corresponde hacer ningún comentario adicional".

Sin embargo, sobre los dardos directos de Mas que apuntan a "problemas de gobernabilidad" y "conducción" de la estatal, insistió en que dichos temas serán abordados en la cita del próximo lunes, y subrayó: "Vamos a dar cuenta de lo exitosa de nuestra gestión. Hoy Codelco es una empresa más fuerte, más robusta y una mejor empresa que hace cinco años".

El mandato de Pacheco a la cabeza de la cuprera estatal finaliza este 25 de mayo. en el sector resuena la carta del economista Bernardo Fontaine. El biministro de Economía y Minería confirmó el lunes que el Ejecutivo ya tiene definido el nombre de su sucesor, pero no reveló el nombre, aunque

Consultado directamente por si ha tenido contacto con el exconvencional por el Distrito 11, Pacheco dijo: "No tengo ninguna información oficial de que él sea el próximo presidente Codelco y no me he reunido con él".

Permanencia en Novandino

Mientras su tiempo en Codelco llega a su fin, el exministro de Energía recién inicia los dos años de mandato para el cargo de presidente del directorio de Novandino Litio, la empresa conjunta con SQM, cuyo directorio lo eligió de forma unánime como líder de la mesa a fines del año pasado.

Así, ante la "evaluación" que dijo Mas que está haciendo el Gobierno respecto de su permanencia en dicho cargo, Pacheco defendió: "Codelco tiene una ley especial, una ley que establece que la conducción y dirección de la empresa es responsabilidad de un directorio, un cuerpo colegiado de nueve personas, elegido de manera muy profesional y a través de largos procesos. Y el Directorio es quien toma esas decisiones".

"Yo entiendo que ustedes puedan tener muchas preguntas sobre cómo se gobierna Codelco, pero eso está en una ley, una ley que justamente se dictó cuando Chile quería entrar a la OCDE y eso fue hace 15 años. De manera que la respuesta a su pregunta está en la ley", agregó.

Consultado directamente por si renunciaría a ese cargo en caso de que el Gobierno le pidiera su salida, respondió: "Esta es una discusión política en la cual a mí no me corresponde participar. Yo soy el presidente de la empresa más importante de Chile. Estamos aquí en un evento donde están participando todos los mayores inversionistas en minería que hay en Chile. Todos ellos son socios de Codelco. Yo no puedo participar de un debate político, yo no soy político, yo soy una persona que tiene una larga historia, trayectoria y formación empresarial y, por lo tanto, voy a cuidar ejercer mi cargo de manera institucional y empresarial, y no voy a participar en ese debate político".