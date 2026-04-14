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Pacheco defiende "exitosa gestión" en Codelco y remarca que su permanencia en Novandino es decisión de su directorio

El líder de la estatal evitó polemizar con el biministro Mas y enfatizó que el momento para dar cuenta del estado de la empresa es la junta de accionistas del próximo lunes.

Por: Patricia Marchetti

Publicado: Martes 14 de abril de 2026 a las 12:05 hrs.

Codelco cobre empresas Patricia Marchetti
<p>Foto: Aton Chile</p>

Foto: Aton Chile

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